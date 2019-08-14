Команда Сергея Галицкого впервые в своей истории вышла в раунд плей-офф Лиги чемпионов. За право выступить на групповой стадии турнира краснодарцы сыграют против «Олимпиакоса».

«Краснодар» сыграет с «Олимпиакосом» в раунде плей-офф ЛЧ

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