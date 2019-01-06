Футбол
«Краснодар» сыграет с «Локомотивом» на сборе в Испании
«Краснодар» сыграет с «Локомотивом» на сборе в ИспанииМатч ТВ07:20
Второй сбор пройдет в Марбелье с 26 января по 6 февраля. На нем тренерский штаб запланирован 4 товарищеских игры: 29 января (соперник пока не определен), 3 февраля двумя составами с «Мальме» и «Нью Инглэнд Революшн», а также 6 февраля с «Локомотивом».
Матч ТВ07:20
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