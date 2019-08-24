Футбол

«Краснодар» сыграет с «Локомотивом»Живая Кубань 05:59

Краснодар — Локомотив
сегодня
в 12:00
Чемпионат России
Стадион «Краснодар»
Всего же «Краснодар» и «Локомотив» провели между собой 16 официальных матчей. В этих встречах на счету южан 5 побед, 1 ничья и 10 поражений. Матч «Краснодар» - «Локомотив» состоится 24 августа на стадионе «Краснодар» в 19.00 по московскому времени.
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