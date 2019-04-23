Футбол
«Краснодар» сыграет с «Ахматом»Кубанские новости вчера в 00:51
По итогам 24 туров «Краснодар», имея в багаже 42 очка, располагается на 3-й строчке табели о рангах, «Ахмат» с 33 баллами идет на 9-м месте. Ранее «Краснодар» и «Ахмат» провели 18 официальных встреч. В этих играх «быки» отпраздновали успех 11 раз, 6 раз проиграли и еще 1 игра завершилась вничью.
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Для болельщиков матча «Ахмат-Краснодар» будут разыгрываться ценные призы
Чеченская Республика Сегодня05:00
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МИД РФ: угрозы России американскими авианосцами вызывают сожаления
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К чему может привести недосып, рассказали учёные
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Стало известно, когда Меган Маркл выйдет из декретного отпуска
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