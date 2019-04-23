Футбол
«Краснодар» сыграет с «Ахматом»Кубанские новости вчера в 00:51
По итогам 24 туров «Краснодар», имея в багаже 42 очка, располагается на 3-й строчке табели о рангах, «Ахмат» с 33 баллами идет на 9-м месте. Ранее «Краснодар» и «Ахмат» провели 18 официальных встреч. В этих играх «быки» отпраздновали успех 11 раз, 6 раз проиграли и еще 1 игра завершилась вничью.
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Для болельщиков матча «Ахмат-Краснодар» будут разыгрываться ценные призы
Чеченская Республика Сегодня05:00
Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 12:01, Ашберн
Космос
Для космических кораблей создан огнетушитель, всасывающий в себя пламя
Ученые разработали специальный огнетушитель, предназначенный для работы на космических кораблях.
Обновлено вчера в 12:06
Происшествия
В Петербурге автобус провалился в яму с кипятком
В зону затопления кипятком попал пассажирский автобус маршрута №157. Эту информацию подтвердили сотрудники пресс-службы "Пассажиравтотранс".
Обновлено в 10:50
Политика
Путин упростил получение гражданства России жителями ДНР и ЛНР
Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощённом получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины.
Обновлено в 08:06
Экономика
Россияне стремятся продать дачи из-за нового налога
Аналитики связывают эту тенденцию с тем фактом, что за недвижимость в будущем необходимо будет платить налог, поэтому большинство владельцев стремятся не регистрировать ее по новым правилам, а просто продать.
Обновлено вчера в 09:45
Политика
Ким Чен Ын впервые приехал в Россию
Переговоры Ким Чен Ына с Владимиром Путиным запланированы на 25 апреля. Это будет первая встреча лидеров России и КНДР.
Обновлено в 07:44
Авто
Tesla модернизировала электрокары Model S и Model X
Компания Tesla Motors представила модернизированные электрокары Model S и Model X. В частности, лифтбек и кроссовер получили усовершенствованную силовую установку, позволившую увеличить запас хода.
Обновлено в 06:38
Общество
Стилиста Сергея Зверева вызвали в суд за пикет у Кремля
Известного российского стилиста Сергея Зверева вызвали в суд за пикет в защиту Байкала.
Обновлено в 11:46
Происшествия
По делу Арашуковых арестовали генерала СК
Необходимость арестовать Булатова следователь обосновал в том числе показаниями его подчиненного, следователя Андрея Филиппова, а также директора филиала ООО «Газпром Межрегионгаз Ставрополь» в Минеральных Водах Гузера Хашукаева и Рустама Копсергенова, предполагаемого организатора убийства советника главы Карачаево-Черкесской Республики (КЧР) Фраля Шебзухова.
Обновлено в 09:44
Общество
Журнал People назвал самую красивую женщину года
Американская актриса, продюсер и общественный деятель Дженнифер Гарнер признана самой красивой женщиной года по версии журнала People.
Обновлено в 10:28
Политика
Bloomberg раскрыл план Путина остаться у власти после 2024 года
Президент РФ Владимир Путин может рассматривать объединение России и Белоруссии как вариант остаться у власти после 2024 года.
Обновлено в 08:06
Политика
Предсмертную телеграмму Гитлера выставили на аукцион
В телеграмме, которая была отправлена 24 апреля 1945 года, Гитлер пишет, что намерен остаться в Берлине. Шёрнер призывал его покинуть город.
Обновлено в 04:53
Происшествия
СК возбудил дело против избивших отца бойца ММА полицейских
Следователи возбудили уголовное дело против трех полицейских, подозреваемых в избиении мужчины, который спустя неделю скончался в больнице, сообщается на сайте Главного следственного управления СК по Московской области.
Обновлено в 11:48
Армия и оружие
«Новый уровень реакции на угрозы»: Клинцевич оценил систему «Посейдон»
Беспилотные аппараты «Посейдон» размещают на атомных подводных лодках проекта 09852 «Белгород».
Обновлено в 09:55
Политика
Производство самолетов и вертолетов в России упало на 42%
Согласно наиболее актуальным сведениям Росстата в 2017 году Россия произвела 70 вертолетов и 21 гражданский самолет; данных за 2018-й еще нет.
Обновлено в 08:53
Общество
В Москве побит семилетний температурный рекорд
Температура воздуха в Москве 24 апреля побила рекорд для этого дня за семь лет.
Обновлено в 11:14
Футбол
Врачи «Зенита» требуют углубленного осмотра Кокорина
"Зенит" рекомендовал предоставить футболисту возможность ежедневно проводить занятия в зале и бассейне, а также разрешить более углубленное исследование с помощью МРТ для определения точного состояния тканей коленного сустава.
Обновлено в 11:19
Авто
«АвтоВАЗ» выпустит 1,8-литровый мотор для разгильдяев
Отечественная компания намерена с этого лета комплектовать топовые исполнения своих машин модифицированным «безвтыковым» мотором, объем которого сохранится и составит 1,8 литра.
Обновлено в 08:53
Политика
Зариф заявил о готовности Ирана к обмену заключенными с США
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил о готовности властей страны к обмену заключенными с США.
Обновлено в 10:38
Происшествия
В Чечне женщина продала младенца за 400 тысяч рублей
Уроженка Ингушетии привезла младенца в Урус-Мартановский район Чечни, где продала его за 400 тысяч рублей местной жительнице.
Обновлено в 08:46
Экономика
Чистая прибыль РЖД по МСФО в 2018 году упала почти в четыре раза
Как рассказал на брифинге первый замгендиректора компании Вадим Михайлов, чистая прибыль РЖД снизилась в 3,9 раза по сравнению с предыдущим годом.
Обновлено в 11:49
Гаджеты
Honor заплатит 5000 евро за потерянный прототип смартфона
Компания Huawei пообещала через официальный аккаунт Honor в Twitter заплатить 5 тысяч евро любому нашедшему потерянный прототип смартфона Honor.
Обновлено в 05:17
Политика
Путин рассказал о снижении пенсионного возраста в регионах
Политик заявил, что необходимо провести тщательные расчёты, прежде чем говорить об установлении разного пенсионного возраста в регионах страны.
Обновлено в 11:15
Путешествия
Российские туроператоры приостановили продажу туров на Шри-Ланку
Российские туроператоры не закрывали продажу туров на остров Шри-Ланка, а лишь приостановили ее, сообщила исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталия Осипова.
Обновлено в 08:00
Авто
Появилась информация о новом Toyota Land Cruiser 300
По данным японских СМИ, внедорожник Toyota Land Cruiser 300 дебютирует 24 октября 2019 года на международном автосалоне в Токио.
Обновлено вчера в 23:35
Армия и оружие
Посол США пригрозил России авианосцами в Средиземном море
В ходе своего визита на американский авианосец USS Abraham Lincoln в Средиземном море посол США в РФ Джон Ханстман заявил: авианосные группы США показывают Москве, что она должна прекратить «дестабилизировать» ситуацию в мире, если стремится к улучшению отношений с Вашингтоном.
Обновлено в 05:15
Политика
Крымские виноделы предупредили о риске остановки предприятий
О риске остановки крымских винодельческих предприятий на срок от шести до девяти месяцев говорится в письме председателя ассоциации виноградарей и виноделов «Севастополь» Алексея Липко к депутату Госдумы Дмитрию Белику (копия есть в распоряжении РБК).
Обновлено вчера в 23:00