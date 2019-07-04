Футбол
«Краснодар» стал победителем Кубка «Матч Премьер»РБК 14:19
Матч Кубка «Матч Премьер» между «Спартаком» и «Краснодаром» завершился победой команды Мурада Мусаева со счетом 2:1. Игра прошла на стадионе в австрийской коммуне Пеллау, в 55 км от Граца. Судил встречу местный арбитр Кристофер Егер. «Краснодар» вышел вперед на 38-й минуте.
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