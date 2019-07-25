Футбол
Кабелья станет игроком «Краснодара»Soccer.ru 02:54
«Краснодар» договорился с «Сент-Этьеном» о переходе атакующего полузащитника Реми Кабелья. В настоящий момент все детали перехода Реми Кабелья в «Краснодар» согласованы.
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Футбольный клуб «Краснодар» объявил о покупке Кабелля. И удалил пост
Комсомольская правдавчера в 14:48
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