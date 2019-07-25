Футбол

«Краснодар» согласовал трансфер КабелляРИА Новости 03:14

"Краснодар" и французский "Сент-Этьен" достигли договоренности о переходе в стан российского футбольного клуба атакующего полузащитника Реми Кабелля, сообщается на официальном сайте "быков". Как отмечается в сообщении, все детали трансфера 29-летнего французского хавбека согласованы.
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