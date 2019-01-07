Футбол
Олссон является воспитанником лондонского "Арсенала", однако за основной состав "канониров" он провел лишь один матч. За время выступлений в АИКе он в 76 матчах поражал ворота соперников 9 раз, а еще 14 раз записывал на свой счет голевые передачи.
Вести.Ruвчера в 21:46
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СМИ: «Краснодар» урегулировал условия трансфера 23-летнего шведского хавбека
Sportbox.RUвчера в 20:15
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Кино
В Лос-Анджелесе вручили премии «Золотой глобус»
Обновлено в 00:05
Политика
Установлены все детали покушения на Скрипаля
Власти Великобритании считают, что установили все детали покушения в Солсбери на бывшего офицера российской военной разведки Сергея Скрипаля, сообщает The Telegraph со ссылкой на источники в правительстве.
Обновлено вчера в 10:58
Путешествия
Япония ввела налог на выезд туристов из страны
Япония с 7 января вводит новый налог в размере 1000 иен ($9,20) для покидающих страну самолетом или кораблем, пишет Nikkei Asian Review.
Обновлено вчера в 19:00
Армия и оружие
В Черное море направился большой десантный корабль ВМС США
Большой десантный корабль ВМС США Fort McHenry направляется через Дарданеллы в Черное море, сообщает пресс-служба шестого флота США в Twitter.
Обновлено вчера в 10:25
Происшествия
На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 5,5
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло на юге Филиппин, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Обновлено вчера в 22:46
Политика
Путин встретил Рождество в Спасо-Преображенском соборе Петербурга
Президент России Владимир Путин прибыл в Спасо-Преображенский собор Санкт-Петербурга для участия в рождественском богослужении.
Обновлено вчера в 16:27
Космос
Запуск грузового корабля «Прогресс МС-11» к МКС перенесли
Грузовой корабль «Прогресс МС-11» отправится к Международной космической станции (МКС) на неделю позже плана.
Обновлено вчера в 19:39
Шоу-бизнес
Умерла экс-участница «Битвы экстрасенсов» Дария Воскобоева
Бывшая участница шоу "Битва экстрасенсов" Дария Воскобоева умерла вечером шестого января.
Обновлено вчера в 21:39
Политика
США заблокировали поставки Sukhoi Superjet 100 в Иран
Обновлено вчера в 08:44
Армия и оружие
Армия Израиля зафиксировала запуск ракеты из Газы
Армия обороны Израиля (IDF) сообщила в своём Twitter, что системы ПРО страны перехватили ракету, запущенную из сектора Газа.
Обновлено вчера в 22:17
Хоккей
«Вашингтон» победил «Детройт» с помощью Овечкина и Кузнецова
Обновлено вчера в 23:38
Футбол
Стали известны детали задержания футболиста Уэйна Руни в США
Агент экс-капитана сборной Англии и бывшего форварда «Манчестер Юнайтед» Уэйна Руни Пол Стретфорд объяснил, какие обстоятельства привели к задержанию в декабре минувшего года футболиста в вашингтонском аэропорту имени Даллеса.
Обновлено вчера в 20:23
Политика
В Киеве определили самое «болезненное» положение томоса об автокефалии
Наиболее «болезненным» положением томоса об автокефалии для «новой церкви» станет запрет создавать свои структуры за пределами страны.
Обновлено вчера в 20:04
Армия и оружие
NI оценил новое российское САО «Лотос»
Журнал The National Interest рассказал о новом самоходном артиллерийском орудии (САО) России 2С42 "Лотос".
Обновлено вчера в 20:41
Происшествия
Шесть человек спасли из горящего дома на севере Москвы
На севере Москвы загорелся многоэтажный дом. О пожаре в здании на Кронштадтском бульваре в МЧС узнали в 3:40 по московскому времени.
Обновлено вчера в 22:25
Политика
Трамп заявил, что стена на границе с Мексикой будет стальной
Президент США Дональд Трамп заявил, что на границе с Мексикой планируется построить стальную, а не бетонную стену.
Обновлено вчера в 17:59
Происшествия
Пропавшие на Эльбрусе лыжники спасены
Обновлено вчера в 18:40
Религия
Рождественское богослужение началось в храме Христа Спасителя
Рождественское богослужение началось в храме Христа Спасителя в 23:00 мск.
Обновлено вчера в 15:13
Общество
Женившийся на «Мисс Москва» король Малайзии отрекся от престола
Король Малайзии Мухаммад V отрекся от престола, сообщает газета Star.
Обновлено вчера в 07:27
Происшествия
Взрыв в жилом доме в Мариуполе устроил пьяный сотрудник СБУ
Обновлено вчера в 13:21
Происшествия
В результате землетрясения в Иране пострадали более 30 человек
Напомним, в Иране в ноябре 2018 года в результате землетрясения магнитудой 6,3 в провинции Керманшах пострадали около 800 человек.
Обновлено вчера в 12:04
Происшествия
Солдаты США сорвали флаг Литвы в Каунасе
Солдаты армии США сорвали флаг Литвы со здания прокуратуры в Каунасе, сообщает Baltnews со ссылкой на местные СМИ.
Обновлено вчера в 04:59
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Устюгов стал вторым в общем зачете «Тур де Ски»
Обновлено вчера в 13:25
Экономика
Маск анонсировал начало строительства завода Tesla в Шанхае
«С нетерпением жду сегодня запуска строительства завода по производству Tesla в Шанхае!» — написал Маск на своей странице в Twitter.
Обновлено вчера в 23:06
Общество
Дачников обязали сообщать властям о перестройках
Владельцев земельных участков обязали сообщать местным властям о своих строительных планах и передавать им техплан.
Обновлено вчера в 08:13
Происшествия
Россиянин сделал заказ на AliExpress и поплатился
Обновлено вчера в 09:55
Кино
Российский экшен «Т-34» за неделю проката собрал 1 млрд рублей
Обновлено вчера в 19:12
Политика
Абэ: вопрос Курил нельзя решить, не спросив жителей
Вопрос о переходе принадлежности островов не может быть решен без их согласия.
Обновлено вчера в 21:56
Политика
Владимир Путин навестил детей в хосписе Санкт-Петербурга
Президент РФ Владимир Путин посетил детский хоспис, в котором оказывают паллиативную медицинскую помощь, в Невском районе Санкт-Петербурга.
Обновлено вчера в 11:29
Футбол
«Краснодар» согласовал контракт с воспитанником «Арсенала»
Обновлено вчера в 21:46