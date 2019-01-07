Футбол

«Краснодар» согласовал контракт с воспитанником «Арсенала»
Вести.Ru
вчера в 21:46

Олссон является воспитанником лондонского "Арсенала", однако за основной состав "канониров" он провел лишь один матч. За время выступлений в АИКе он в 76 матчах поражал ворота соперников 9 раз, а еще 14 раз записывал на свой счет голевые передачи.
Вести.Ruвчера в 21:46

Подробнее о событии

СМИ: «Краснодар» согласовал трансфер Олссона

Спорт-Экспрессвчера в 23:00

«Краснодар» согласовал контракт с воспитанником «Арсенала»

Вести.Ruвчера в 21:46

СМИ: «Краснодар» урегулировал условия трансфера 23-летнего шведского хавбека

Sportbox.RUвчера в 20:15

СМИ: «Краснодар» договорился о трансфере воспитанника «Арсенала»

Чемпионатвчера в 20:19

СМИ: «Краснодар» урегулировал условия трансфера 23-летнего шведского хавбека

Матч ТВвчера в 20:15

Хавбек сборной Швеции Ольссон переходит в «Краснодар» за 5 млн евро

Sports.ruвчера в 23:38

«Краснодар» договорился о переходе экс-полузащитника лондонского «Арсенала»

Sport24.ruвчера в 20:02
Показать все источники
Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 00:13, Ашберн
Кино

В Лос-Анджелесе вручили премии «Золотой глобус»

Обновлено в 00:05
Политика

Установлены все детали покушения на Скрипаля

Власти Великобритании считают, что установили все детали покушения в Солсбери на бывшего офицера российской военной разведки Сергея Скрипаля, сообщает The Telegraph со ссылкой на источники в правительстве.
Обновлено вчера в 10:58
Путешествия

Япония ввела налог на выезд туристов из страны

Япония с 7 января вводит новый налог в размере 1000 иен ($9,20) для покидающих страну самолетом или кораблем, пишет Nikkei Asian Review.
Обновлено вчера в 19:00
Армия и оружие

В Черное море направился большой десантный корабль ВМС США

Большой десантный корабль ВМС США Fort McHenry направляется через Дарданеллы в Черное море, сообщает пресс-служба шестого флота США в Twitter.
Обновлено вчера в 10:25
Происшествия

На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 5,5

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло на юге Филиппин, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Обновлено вчера в 22:46
Политика

Путин встретил Рождество в Спасо-Преображенском соборе Петербурга

Президент России Владимир Путин прибыл в Спасо-Преображенский собор Санкт-Петербурга для участия в рождественском богослужении.
Обновлено вчера в 16:27
Космос

Запуск грузового корабля «Прогресс МС-11» к МКС перенесли

Грузовой корабль «Прогресс МС-11» отправится к Международной космической станции (МКС) на неделю позже плана.
Обновлено вчера в 19:39
Шоу-бизнес

Умерла экс-участница «Битвы экстрасенсов» Дария Воскобоева

Бывшая участница шоу "Битва экстрасенсов" Дария Воскобоева умерла вечером шестого января.
Обновлено вчера в 21:39
Политика

США заблокировали поставки Sukhoi Superjet 100 в Иран

Обновлено вчера в 08:44
Армия и оружие

Армия Израиля зафиксировала запуск ракеты из Газы

Армия обороны Израиля (IDF) сообщила в своём Twitter, что системы ПРО страны перехватили ракету, запущенную из сектора Газа.
Обновлено вчера в 22:17
Хоккей

«Вашингтон» победил «Детройт» с помощью Овечкина и Кузнецова

Обновлено вчера в 23:38
Футбол

Стали известны детали задержания футболиста Уэйна Руни в США

Агент экс-капитана сборной Англии и бывшего форварда «Манчестер Юнайтед» Уэйна Руни Пол Стретфорд объяснил, какие обстоятельства привели к задержанию в декабре минувшего года футболиста в вашингтонском аэропорту имени Даллеса.
Обновлено вчера в 20:23
Политика

В Киеве определили самое «болезненное» положение томоса об автокефалии

Наиболее «болезненным» положением томоса об автокефалии для «новой церкви» станет запрет создавать свои структуры за пределами страны.
Обновлено вчера в 20:04
Армия и оружие

NI оценил новое российское САО «Лотос»

Журнал The National Interest рассказал о новом самоходном артиллерийском орудии (САО) России 2С42 "Лотос".
Обновлено вчера в 20:41
Происшествия

Шесть человек спасли из горящего дома на севере Москвы

На севере Москвы загорелся многоэтажный дом. О пожаре в здании на Кронштадтском бульваре в МЧС узнали в 3:40 по московскому времени.
Обновлено вчера в 22:25
Политика

Трамп заявил, что стена на границе с Мексикой будет стальной

Президент США Дональд Трамп заявил, что на границе с Мексикой планируется построить стальную, а не бетонную стену.
Обновлено вчера в 17:59
Происшествия

Пропавшие на Эльбрусе лыжники спасены

Обновлено вчера в 18:40
Религия

Рождественское богослужение началось в храме Христа Спасителя

Рождественское богослужение началось в храме Христа Спасителя в 23:00 мск.
Обновлено вчера в 15:13
Общество

Женившийся на «Мисс Москва» король Малайзии отрекся от престола

Король Малайзии Мухаммад V отрекся от престола, сообщает газета Star.
Обновлено вчера в 07:27
Происшествия

Взрыв в жилом доме в Мариуполе устроил пьяный сотрудник СБУ

Обновлено вчера в 13:21
Происшествия

В результате землетрясения в Иране пострадали более 30 человек

Напомним, в Иране в ноябре 2018 года в результате землетрясения магнитудой 6,3 в провинции Керманшах пострадали около 800 человек.
Обновлено вчера в 12:04
Происшествия

Солдаты США сорвали флаг Литвы в Каунасе

Солдаты армии США сорвали флаг Литвы со здания прокуратуры в Каунасе, сообщает Baltnews со ссылкой на местные СМИ.
Обновлено вчера в 04:59
Спорт

Устюгов стал вторым в общем зачете «Тур де Ски»

Обновлено вчера в 13:25
Экономика

Маск анонсировал начало строительства завода Tesla в Шанхае

«С нетерпением жду сегодня запуска строительства завода по производству Tesla в Шанхае!» — написал Маск на своей странице в Twitter.
Обновлено вчера в 23:06
Общество

Дачников обязали сообщать властям о перестройках

Владельцев земельных участков обязали сообщать местным властям о своих строительных планах и передавать им техплан.
Обновлено вчера в 08:13
Происшествия

Россиянин сделал заказ на AliExpress и поплатился

Обновлено вчера в 09:55
Кино

Российский экшен «Т-34» за неделю проката собрал 1 млрд рублей

Обновлено вчера в 19:12
Политика

Абэ: вопрос Курил нельзя решить, не спросив жителей

Вопрос о переходе принадлежности островов не может быть решен без их согласия.
Обновлено вчера в 21:56
Политика

Владимир Путин навестил детей в хосписе Санкт-Петербурга

Президент РФ Владимир Путин посетил детский хоспис, в котором оказывают паллиативную медицинскую помощь, в Невском районе Санкт-Петербурга.
Обновлено вчера в 11:29
Футбол

«Краснодар» согласовал контракт с воспитанником «Арсенала»

Обновлено вчера в 21:46
ещё по теме
Кристоффер Олссон
Шведский футболист
Шведский футболист, полузащитник клуба АИК и сборной Швеции.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное