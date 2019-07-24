"Краснодар" объявил о согласовании контракта с полузащитником "Сент-Этьена" Реми Кабелла, передает ТАСС.

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