Футбол
«Краснодар» согласовал контракт с игроком «Сент-Этьена»Газета.Ru 15:09
"Краснодар" объявил о согласовании контракта с полузащитником "Сент-Этьена" Реми Кабелла, передает ТАСС.
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Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 16:26, Вашингтон
Кино
Умер знаменитый актер Рутгер Хауэр
Обновлено в 13:30
Политика
Time повторил обложку 1968 года с покорителями Луны без России
Новый номер журнала Time, посвященный покорению Луны, повторил обложку 1968 года, но убрал Россию.
Обновлено в 08:44
Происшествия
В Турции выстрелили в белорусского дипломата
В столице Турции Анкаре мужчина выстрелил в заместителя секретаря по административным вопросам посольства Белоруссии Александра Поганшева.
Обновлено в 14:55
Происшествия
Навальный арестован на 30 суток
В Москве суд арестовал Александра Навального на 30 суток.
Обновлено в 15:55
Политика
ФБР хотело забрать «черные ящики» MH17, заявили в Малайзии
Обновлено в 15:04
Происшествия
Путин выразил соболезнования в связи с трагедией в лагере «Холдоми»
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям детей, погибших в результате пожара в палаточном лагере на базе отдыха «Холдоми» в Хабаровском крае.
Обновлено в 13:01
Политика
Спецпрокурор Мюллер подтвердил невозможность обвинений против Трампа
Что Мюллер рассказал конгрессу Доклад о вмешательстве России в президентские выборы в США не оправдывает президента Дональда Трампа, но и не дает оснований выдвинуть обвинения против действующего президента.
Обновлено в 14:36
Общество
В РФ предлагают ввести идентификацию пользователей электронной почты
Сенаторы внесли в Госдуму законопроект об обязательной идентификации пользователей электронной почты по номеру телефона.
Обновлено вчера в 10:33
Футбол
Клуб из Китая предложил за Бэйла 20 млн евро
Сообщается, что китайский клуб, помимо стоимости трансфера, готов предложить 30-летнему игроку контракт на 2 года с зарплатой 17 млн евро за сезон.
Обновлено в 15:39
Политика
Захарова заявила об искажении корреспондентом Би-би-си цитаты Путина
Факт неверного цитирования британским журналистом заявлений президента России Владимира Путина привела официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Facebook-аккаунте в среду, 24 июля.
Обновлено в 15:52
Политика
Власти Грузии решили субсидировать транзитные авиарейсы из России
Власти Грузии готовы выделить около 1,2 миллиона евро без НДС в целях субсидирования транзитных авиарейсов из аэропортов России через Армению в направлении Тбилиси и Батуми, говорится в постановлении на сайте правительства.
Обновлено в 14:10
Происшествия
СКР завел первое уголовное дело по факту массовой гибели пчел
Следователи завели уголовное дело по факту массовой гибели пчел в Корсаковском районе Орловской области, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России (СКР).
Обновлено в 14:12
Политика
Тиль Швайгер в шутку сравнил нового министра обороны Германии с Шойгу
Немецкий актер Тиль Швайгер высмеял нового министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, сравнив ее с российским коллегой Сергеем Шойгу.
Обновлено в 13:49
Происшествия
Взрывчатка оказалась «шоколадом»
Другая экспертиза установила, что биологические следы на липких лентах разных типов, использованных при изготовлении взрывного устройства в квартире на Товарищеском проспекте, принадлежали Дилмураду Муидинову и Азамжону Махмудову.
Обновлено в 14:30
Общество
В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные
В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.
Обновлено в 09:17
Политика
Путин провел встречу с экс-президентом Киргизии Атамбаевым
Обновлено в 12:17
Футбол
Буффон отразил три пенальти и принес «Ювентусу» победу над «Интером»
Победитель в поединке определился в серии послематчевых пенальти, где героем встречи стал голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон, который смог отразить три удара.
Обновлено в 15:13
Шоу-бизнес
Семья Сергея Доренко развеяла его прах на горе Митридат в Керчи
Как отметила вдова, однажды Сергей сказал: «Если тебе лень будет ехать в Керчь, спусти меня в канализацию, я сам как-нибудь туда доплыву».
Обновлено в 07:13
Экономика
ВТБ запустит маркетплейс по продаже изъятых квартир и автомобилей
Банк ВТБ в 2020 году запустит маркетплейс по реализации розничных непрофильных активов, где будет продавать изъятые у должников квартиры и автомобили, а также предоставлять весь комплекс услуг, связанных с покупкой, оформлением и эксплуатацией приобретенного имущества.
Обновлено в 14:48
Шоу-бизнес
Наталья Подольская не может ходить после травмы спины
Поклонники певицы посоветовали кумиру различные мази и гели, способные снять боль и помочь вернуться к нормальной жизни.
Обновлено в 05:24
Футбол
«Ференцварош» Реброва обыграл «Валлетту» в Лиге чемпионов
Ференцварош дома нанес поражение Валлетте 3:1. Венгерскую команду тренирует экс-хавбек Рубина Сергей Ребров.
Обновлено в 16:10
Спорт
Ласицкене выиграла чемпионат России по легкой атлетике
Прыгунья в высоту, двукратная чемпионка мира Мария Ласицкене стала первой на чемпионате России по легкой атлетике.
Обновлено в 13:55
Политика
Зеленский потребовал уволить Кличко
Президент Украины Владимир Зеленский попросил правительство уволить мэра Киева Виталия Кличко с поста главы Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Обновлено в 06:25
Армия и оружие
Минобороны и Пентагон поспорили из-за лагеря беженцев Рукбан
Россия считает абсурдным отказ США обеспечивать продуктами и предметами первой необходимости находящийся под их контролем лагерь беженцев Рукбан, заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Обновлено в 07:16
Политика
Россияне смогут отдыхать на Мальдивах без визы
С 25 июля россияне смогут въезжать на Мальдивы без визы на 90 дней.
Обновлено в 04:14
Происшествия
СК возбудил уголовное дело из-за митинга у Мосгоризбиркома
Следователи возбудили уголовное дело по факту несанкционированного митинга независимых кандидатов в Мосгордуму по статье 141 УК РФ (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий).
Обновлено в 06:13