Футбол
«Краснодар» собирается приобрести полузащитника «Фейеноорда»Вести.Ru 13:48
Полузащитник "Фейеноорда" и сборной Голландии Тонни Вильена может продолжить карьеру в "Краснодаре". Футболист также заинтересован в переходе в российский клуб, участвующий в Лиге чемпионов. Новый тренер "Фейеноорда" Яп Стам хотел бы, чтоб 24-летний Вильена остался в команде.
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Экономика
Фонд Майкла Калви утратил контроль над банком «Восточный»
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Читатели британской газеты Daily Mail восхитились красотой русских женщин в комментариях к статье о шестом ежегодном Большом балу офицеров, который был посвящен Дню России, Дню города-героя Севастополя и 220-летию со дня рождения Александра Пушкина.
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Ступени Ленинской библиотеки ведут к гостайне
В столичном департаменте капитального ремонта работы связали с аварийным состоянием лестницы из-за «разрушенного или совсем отсутствующего» бетонного основания.
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Кокорин попросил отправить его в одну колонию с братом
Футболист петербургского «Зенита» Александр Кокорин обратился с просьбой отправить его в одну колонию вместе с его младшим братом Кириллом.
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Цыгане добровольно уехали из села Чемодановка около Пензы, где в ходе драки погиб один мужчина и несколько пострадали.
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Армия и оружие
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Обновлено в 10:18
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Половина россиян считает, что шизофрения возникает из-за сглаза
Результаты опроса показали, что около 50% респондентов полагают, что причиной шизофрении являются сглаз и порча, а также расплата за грехи.
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Кудрин назвал сверхострую проблему России
Проблема бедности в России стала сверхострой. Об этом в своем Twitter заявил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.
Обновлено в 16:54
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Microsoft добавит на клавиатуру новую кнопку
Указывается, что новая клавиша будет отвечать за запуск приложений, входящих в пакет Microsoft Office, и будет находиться рядом с правой кнопкой Win.
Обновлено в 13:31
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Россию не будут возвращать в ПАСЕ любой ценой, заявила Меркель
Усилия по возвращению России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) предпринимаются, но это не может быть реализовано любой ценой, должны быть выполнены определённые условия, заявила канцлер Германии Ангела Меркель после встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским.
Обновлено в 09:19
Кино
Анна Михалкова признана лучшей детской телеведущей
Объявлены лауреаты российской национальной телевизионной премии ТЭФИ-KIDS, лучшей телеведущей назвали Анну Михалкову.
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ООН предсказала сокращение населения России до 100 миллионов человек
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Зеленский исключил дефолт на Украине
Прездент Украины Владимир Зеленский заявил, что в его стране не будет дефолта.
Обновлено в 15:38
Игры
Фирменный геймпад Google Stadia уже можно предзаказать
Компания Google начала принимать предзаказы на фирменный геймпад для потокового сервиса Stadia, хотя сам проект стартует только в ноябре.
Обновлено в 16:40
Экономика
Медведев предложил увеличить детские пособия
По словам премьер-министра, пособия по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет будут повышены до уровня детского прожиточного минимума на ребенка в регионе, если семья испытывает финансовые затруднения.
Обновлено в 18:21
Экономика
Названы самые дорогие землевладения в России
Лидером по стоимости земли является компания «Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева», основанная отцом бывшего министра сельского хозяйства Александра Ткачева, сообщает журнал Forbes.
Обновлено в 05:38
Общество
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Крым стал военным лагерем.
Обновлено в 08:34
Энергетика
Правительство объяснило сообщения о росте оптовых цен на бензин
Ранее сообщалось, что, по данным Росстата, оптовые цены на бензин в России в мае выросли на 17,5 процента по сравнению с предыдущим месяцем.
Обновлено в 14:57
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В работе WhatsApp произошел масштабный сбой
В работе мессенджера WhatsApp произошел сбой - пользователи по всему миру заявили о невозможности прочитать или отправить сообщения.
Обновлено в 02:48
Армия и оружие
Опубликовано видео перехвата российскими Су-27 бомбардировщиков США
Министерство обороны России опубликовало кадры перехвата российскими истребителями Су-27 стратегических бомбардировщиков ВВС США, которые приближались к российской границе с Чёрного и Балтийского морей.
Обновлено в 00:26
Футбол
Футболисты ЦСКА сыграли в CS:GO с киберспортсменами NaVi
В Москве на киберспортивной арене Winstrike прошел шоу-матч по CS: GO с участием профессиональных футболистов и киберспортсменов.
Обновлено в 10:50
Футбол
Латвийские футбольные клубы узнали соперников в еврокубках
Сегодня в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка стартовых отборочных раундов футбольных еврокубков, где примут участие и четыре латвийских клуба.
Обновлено в 14:56
Политика
Зеленский прокомментировал инцидент с Меркель
Обновлено в 12:18
Общество
Чиновники предложили не помогать некоторым категориям бедных граждан
Чиновники из правительств сразу нескольких регионов России настаивают на пересмотре так называемых критериев бедности и лишении некоторых категорий граждан, относящихся сейчас в бедным слоям населения, поддержки со стороны государства.
Обновлено вчера в 06:35
Футбол
Футболист сборной России Комличенко стал отцом
Нападающий чешского клуба «Млада Болеслав» и сборной России по футболу Николай Комличенко стал отцом.
Обновлено в 08:35