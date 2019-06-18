Футбол

«Краснодар» собирается приобрести полузащитника «Фейеноорда»Вести.Ru 13:48

Полузащитник "Фейеноорда" и сборной Голландии Тонни Вильена может продолжить карьеру в "Краснодаре". Футболист также заинтересован в переходе в российский клуб, участвующий в Лиге чемпионов. Новый тренер "Фейеноорда" Яп Стам хотел бы, чтоб 24-летний Вильена остался в команде.
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«Краснодар» не смог договориться с «Фейеноордом» о трансфере хавбека Вильены

Чемпионат15:53

В Голландии сообщили, что «Краснодар» не смог договориться с «Фейеноордом» о покупке Де Вильены

Sport24.ru15:07

Источник: «Краснодар» не договорился с «Фейеноордом» по трансферу Вилхены

Спорт-Экспресс16:10

«Краснодар» не смог договориться с «Фейеноордом» о трансфере де Вильены

Sports.ru16:06

СМИ: «Фейеноорд» отказал «Краснодару» в продаже Вильены

Советский спорт16:14

«Краснодар» и «Фейеноорд» не смогли договориться по трансферу Вильены

Бомбардир.ру16:25

СМИ: Вильена не перейдет в «Краснодар»

Матч ТВ14:49
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Происшествия

Киркоров рассказал о «жесткой посадке» самолета, на котором он летел

Обновлено в 15:08
Экономика

Фонд Майкла Калви утратил контроль над банком «Восточный»

Компания перечислила за пакет 750 млн руб. Evison владела 51,6% акций — таким образом, передача 10% банка означает утрату контроля фонда Калви над ним.
Обновлено в 13:30
Общество

На Западе восхитились красотой россиянок на балу в Крыму

Читатели британской газеты Daily Mail восхитились красотой русских женщин в комментариях к статье о шестом ежегодном Большом балу офицеров, который был посвящен Дню России, Дню города-героя Севастополя и 220-летию со дня рождения Александра Пушкина.
Обновлено в 12:03
Общество

Ступени Ленинской библиотеки ведут к гостайне

В столичном департаменте капитального ремонта работы связали с аварийным состоянием лестницы из-за «разрушенного или совсем отсутствующего» бетонного основания.
Обновлено в 11:54
Происшествия

Кокорин попросил отправить его в одну колонию с братом

Футболист петербургского «Зенита» Александр Кокорин обратился с просьбой отправить его в одну колонию вместе с его младшим братом Кириллом.
Обновлено в 18:24
Происшествия

Все цыгане уехали из Чемодановки

Цыгане добровольно уехали из села Чемодановка около Пензы, где в ходе драки погиб один мужчина и несколько пострадали.
Обновлено вчера в 14:22
Интернет

Facebook хочет запустить свою криптовалюту

Социальная сеть Facebook планирует собрать к 2020 году консорциум из порядка 100 компаний для запуска проекта со своей криптовалютой Libra, говорится в опубликованной WhitePaper проекта (официальный технический документ).
Обновлено в 07:42
Армия и оружие

Голландский телеканал назвал имена возможных фигурантов дела MH17

Голландский телеканал NPO 2 выпустил сюжет, в котором прозвучали имена предполагаемых фигурантов дела о гибели Boeing 777 в небе над Донбассом в 2014 году.
Обновлено в 14:27
Политика

Лавров посоветовал послу Швейцарии поговорку на случай санкций

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в шуточной форме напомнил послу Швейцарии в РФ Иву Россье русскую пословицу, которая может пригодиться, если он попадет под санкции.
Обновлено в 16:34
Происшествия

В Стамбуле произошла перестрелка между россиянами и грузинами

Вчера в столице Турции в почтовом офисе случилась перестрелка между россиянами и грузинами, в результате которой один из граждан Грузии был застрелен, сообщают Вести.
Обновлено в 10:18
Здоровье

Половина россиян считает, что шизофрения возникает из-за сглаза

Результаты опроса показали, что около 50% респондентов полагают, что причиной шизофрении являются сглаз и порча, а также расплата за грехи.
Обновлено в 14:52
Финансы

Кудрин назвал сверхострую проблему России

Проблема бедности в России стала сверхострой. Об этом в своем Twitter заявил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.
Обновлено в 16:54
Гаджеты

Microsoft добавит на клавиатуру новую кнопку

Указывается, что новая клавиша будет отвечать за запуск приложений, входящих в пакет Microsoft Office, и будет находиться рядом с правой кнопкой Win.
Обновлено в 13:31
Политика

Россию не будут возвращать в ПАСЕ любой ценой, заявила Меркель

Усилия по возвращению России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) предпринимаются, но это не может быть реализовано любой ценой, должны быть выполнены определённые условия, заявила канцлер Германии Ангела Меркель после встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским.
Обновлено в 09:19
Кино

Анна Михалкова признана лучшей детской телеведущей

Объявлены лауреаты российской национальной телевизионной премии ТЭФИ-KIDS, лучшей телеведущей назвали Анну Михалкову.
Обновлено в 18:07
Экономика

ООН предсказала сокращение населения России до 100 миллионов человек

По докладу, к 2050 году численность населения Земли составит 9,7 миллиарда человек, а к 2100 году — 10,8 миллиарда.
Обновлено в 04:16
Политика

Зеленский исключил дефолт на Украине

Прездент Украины Владимир Зеленский заявил, что в его стране не будет дефолта.
Обновлено в 15:38
Игры

Фирменный геймпад Google Stadia уже можно предзаказать

Компания Google начала принимать предзаказы на фирменный геймпад для потокового сервиса Stadia, хотя сам проект стартует только в ноябре.
Обновлено в 16:40
Экономика

Медведев предложил увеличить детские пособия

По словам премьер-министра, пособия по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет будут повышены до уровня детского прожиточного минимума на ребенка в регионе, если семья испытывает финансовые затруднения.
Обновлено в 18:21
Экономика

Названы самые дорогие землевладения в России

Лидером по стоимости земли является компания «Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева», основанная отцом бывшего министра сельского хозяйства Александра Ткачева, сообщает журнал Forbes.
Обновлено в 05:38
Общество

Сдающих жилье туристам россиян обложат новым налогом

В России граждан, сдающим жилье туристам, планируют обязать уплачивать курортный сбор за каждого остановившегося постояльца, сообщил глава Минкавказа Сергей Чеботарев.
Обновлено в 18:18
Политика

Зеленский предложил посмотреть, во что превратился Крым

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Крым стал военным лагерем.
Обновлено в 08:34
Энергетика

Правительство объяснило сообщения о росте оптовых цен на бензин

Ранее сообщалось, что, по данным Росстата, оптовые цены на бензин в России в мае выросли на 17,5 процента по сравнению с предыдущим месяцем.
Обновлено в 14:57
Интернет

В работе WhatsApp произошел масштабный сбой

В работе мессенджера WhatsApp произошел сбой - пользователи по всему миру заявили о невозможности прочитать или отправить сообщения.
Обновлено в 02:48
Армия и оружие

Опубликовано видео перехвата российскими Су-27 бомбардировщиков США

Министерство обороны России опубликовало кадры перехвата российскими истребителями Су-27 стратегических бомбардировщиков ВВС США, которые приближались к российской границе с Чёрного и Балтийского морей.
Обновлено в 00:26
Футбол

Футболисты ЦСКА сыграли в CS:GO с киберспортсменами NaVi

В Москве на киберспортивной арене Winstrike прошел шоу-матч по CS: GO с участием профессиональных футболистов и киберспортсменов.
Обновлено в 10:50
Футбол

Латвийские футбольные клубы узнали соперников в еврокубках

Сегодня в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка стартовых отборочных раундов футбольных еврокубков, где примут участие и четыре латвийских клуба.
Обновлено в 14:56
Политика

Зеленский прокомментировал инцидент с Меркель

Обновлено в 12:18
Общество

Чиновники предложили не помогать некоторым категориям бедных граждан

Чиновники из правительств сразу нескольких регионов России настаивают на пересмотре так называемых критериев бедности и лишении некоторых категорий граждан, относящихся сейчас в бедным слоям населения, поддержки со стороны государства.
Обновлено вчера в 06:35
Футбол

Футболист сборной России Комличенко стал отцом

Нападающий чешского клуба «Млада Болеслав» и сборной России по футболу Николай Комличенко стал отцом.
Обновлено в 08:35
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Нидерландский футболист, полузащитник клуба «Фейеноорд» и сборной Нидерландов.
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Спортивный клуб
Футбольный клуб из города Роттердам в Нидерландах. Вместе с «Аяксом» и ПСВ считается ведущим клубом страны. Изначально назывался «Вилхелмина» Роттердам, вскоре после основания был переименован в «Хиллеслёйсе», потом в «Селеритас», пока в 1912 году команда не была названа Feijenoord в честь района Роттердама.
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