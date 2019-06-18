Футбол
«Краснодар» собирается приобрести полузащитника «Фейеноорда»Вести.Ru 13:48
Полузащитник "Фейеноорда" и сборной Голландии Тонни Вильена может продолжить карьеру в "Краснодаре". Футболист также заинтересован в переходе в российский клуб, участвующий в Лиге чемпионов. Новый тренер "Фейеноорда" Яп Стам хотел бы, чтоб 24-летний Вильена остался в команде.
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