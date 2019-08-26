Российский клуб "Краснодар" потерпел поражение от греческого клуба "Олимпиакос" в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Встреча, прошедшая в Краснодаре, завершилась со счетом 1:2. Первый матч закончился разгромом "Краснодара" со счетом 4:0.

«Краснодар» снова проиграл «Олимпиакосу» и вылетел из Лиги чемпионов

Все про Спорт ру

Общество Нормы поведения учителей в соцсетях разработали в России В России разработали нормы поведения учителей в социальных сетях и интернете.

Шоу-бизнес Любовь Успенская показала снимок топлес на отдыхе в Испании Любовь Успенская отправилась на отдых в Испании, где загорает под ярким солнцем.

Политика Путин прибыл в Казань на закрытие чемпионата WorldSkills Президент РФ Владимир Путин прибыл в Казань, где посетит церемонию закрытия мирового чемпионата WorldSkills.

Космос Как бы выглядел СССР в 2019 году Если учесть, что в 1992-ом на территории бывшего СССР жили 294 млн человек, можно предположить, что к 2019-ому нас было бы 357,96 млн.

Музыка В Новосибирске готовят спектакль о Егоре Летове и Янке Дягилевой Новосибирский академический молодежный театр «Глобус» поставит спектакль о жизни сибирских рок-музыкантов Егора Летова и Янки Дягилевой.

Кино Умерла известная актриса Людмила Мальцева На 70 году жизни умерла известная актриса Людмила Мальцева, она снималась в кино с 1978 года и имеет обширную фильмографию: от боевиков и комедий до драм и документальных фильмов, сообщается на сайте союза кинематографистов Российской Федерации.

Экономика Дочерняя компания «Ростеха» требует от Boeing 120 млн долларов Компания "Авиакапитал-Сервис", дочерняя компания "Ростеха", требует от Boeing компенсации убытков в 120 миллионов долларов, а с учетом штрафных санкций сумма может возрасти в разы.

Политика Помпео подтвердил, что США будут работать над возвращением России в G7 Администрация США займется возвращением России в G7, как того хочет президент Дональд Трамп, заявил госсекретарь Майк Помпео в интервью телеканалам FOX59 WXIN и CBS4 WTTV.

Авто BMW представил бронированный кроссовер BMW X5 Protection VR6 Компания BMW презентовала бронированную версию BMW X5 с индексом Protection VR6.

Кино Россияне увидят фильм «Ленин. Неизбежность» 31 октября Помимо Бондарчука и Миронова, роли в фильме достались Максиму Матвееву, Александру Балуеву, Дарье Екамасовой, Виктории Исаковой и Паулине Андреевой.

Здоровье Куйвашев собирает совещание из-за массового увольнения хирургов Губернатор Евгений Куйвашев проведет совещание по поводу массового увольнения хирургов из больницы Нижнего Тагила.

Игры Blizzard запустила World of Warcraft Classic В честь запуска World of Warcraft Classic на YouTube был опубликован кинематографичный ролик, посвященный 15-летней годовщине проекта WOW.

Экономика Минэкономразвития составило прогноз по снижению роста доходов россиян Министерство экономического развития РФ опубликовало свой прогноз по снижению роста реальных располагаемых доходов населения.

Общество Сильный ливень во Владивостоке длится вторые сутки Очень сильный дождь, который принес от 59 мм до 78 мм осадков в разных районах, прошел во Владивостоке минувшей ночью, сообщили ТАСС в Приморском гидрометцентре.

Политика Макрон заявил о конце эпохи доминирования Запада Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил об окончании эпохи западного доминирования в мире из-за изменений в геополитике.

Авто Представлен вертолет в стиле Aurus На авиасалоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском представили новый вертолет люкс-класса, построенный на базе модели «Ансат» в стиле автомобильного бренда Aurus.

Происшествия Минюст России прокомментировал решение ЕСПЧ по делу Магнитского Минюст России изучает решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о выплате €34 тыс. семье аудитора фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского, заявили в пресс-службе ведомства.

Происшествия РЖД подтвердили утечку данных более 700 тыс. сотрудников «Российские железные дороги» (РЖД) проводят расследование в связи с сообщениями об утечке персональных данных сотрудников компании, в дальнейшем материалы внутренней проверки будут переданы в правоохранительные органы.

Транспорт Утверждены тарифы на Московских центральных диаметрах "Пассажир доезжает до границ МЦД, стоимость каждой зоны — 23 рубля, и соответственно пересекая зоны МЦД, будет добавляется 45 рублей, и также бесплатная пересадка на метро и МЦК", — рассказал Андрей Акимов, начальник дирекции Московских центральных диаметров столичного департамента транспорта.