Футбол
Газета.Ru«Краснодар» снова проиграл «Олимпиакосу» и вылетел из Лиги чемпионов
Лига чемпионов, Плей-офф, сегодня
Стадион «Краснодар»
Даниил Уткин
|10′
|11′
Юссеф Эль-Араби
Дмитрий Стоцкий
|25′
Магомед Сулейманов
Юнес Намли
|32′
|48′
Юссеф Эль-Араби
Сергей Петров
Дмитрий Скопинцев
|56′
|65′
Рубен Семеду
Папе Абу Сиссе
Даниил Уткин
Иван Игнатьев
|67′
Юнес Намли
|70′
|73′
Юссеф Эль-Араби
Хиляль Судани Эль-Араби
Кристоффер Ольссон
|75′
Урош Спаич
|76′
|83′
Даниэл Поденсе
Мохамед Камара
Краснодар
Расстановка 4‑3‑3
1
Крицюк
11
Скопинцев
5
Спаич
3
Фьоулюсон
89
Стоцкий
14
Ольссон
52
Вильена
17
Игнатьев
21
Намли
33
Берг
10
Вандерсон
1
Са
14
Элабделлауи
66
Сиссе
20
Мерья
21
Цимикас
19
Масурас
5
Бухалакис
28
Вальбуэна
8
дос Сантос
4
Камара
2
Судани
Олимпиакос
Расстановка 4‑5‑1
Российский клуб "Краснодар" потерпел поражение от греческого клуба "Олимпиакос" в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Встреча, прошедшая в Краснодаре, завершилась со счетом 1:2. Первый матч закончился разгромом "Краснодара" со счетом 4:0.
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В чудо «Краснодара» верилось 50 секунд. Провожаем краснодарцев из Лиги чемпионов
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