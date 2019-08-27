Российский клуб "Краснодар" потерпел поражение от греческого клуба "Олимпиакос" в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Встреча, прошедшая в Краснодаре, завершилась со счетом 1:2. Первый матч закончился разгромом "Краснодара" со счетом 4:0.

«Краснодар» снова проиграл «Олимпиакосу» и вылетел из Лиги чемпионов

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