Футбол

Газета.RuГазета.Ru«Краснодар» снова проиграл «Олимпиакосу» и вылетел из Лиги чемпионов

Краснодар — Олимпиакос
1 – 2
Матч завершён
Лига чемпионов, Плей-офф, сегодня
Стадион «Краснодар»
Даниил Уткин
10′
11′
Юссеф Эль-Араби
Дмитрий Стоцкий
25′
Магомед Сулейманов
Юнес Намли
32′
48′
Юссеф Эль-Араби
Сергей Петров
Дмитрий Скопинцев
56′
65′
Рубен Семеду
Папе Абу Сиссе
Даниил Уткин
Иван Игнатьев
67′
Юнес Намли
70′
73′
Юссеф Эль-Араби
Хиляль Судани Эль-Араби
Кристоффер Ольссон
75′
Урош Спаич
76′
83′
Даниэл Поденсе
Мохамед Камара
Российский клуб "Краснодар" потерпел поражение от греческого клуба "Олимпиакос" в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Встреча, прошедшая в Краснодаре, завершилась со счетом 1:2. Первый матч закончился разгромом "Краснодара" со счетом 4:0.
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