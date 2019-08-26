Вандерсон слева отпасовал в штрафную Бергу, швед перевел мяч в центр, откуда Уткин точно пробил в левый от голкипера угол - 1:0, 10-я минута. Однако "Олимпиакосу" понадобилось всего 55 секунд, чтобы практически оформить себе путевку в групповой турнир Лиги чемпионов.

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