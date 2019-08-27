Футбольный клуб «Краснодар» сегодня, 27 августа, проведёт решающий матч с греческим «Олимпиакосом» в рамках раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов УЕФА.

«Краснодар» сегодня сыграет решающий матч с «Олимпиакосом»

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