Футбол
МК-Спорт«Олимпиакос» показал подготовку к матчу с «Краснодаром»
Лига чемпионов, Плей-офф
Стадион «Краснодар»
Напомним, первая встреча «Олимпиакос» - «Краснодар» завершилась победой иностранцев с разгромным счетом 4:0. Ранее «МК-Спорт» передавал слова главного тренера «быков» Сергея Матвеева о готовнос ти «Краснодара» совершить чудо в ответном матче против греческого «Олимпиакоса».
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