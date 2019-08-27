Главный тренер ФК «Краснодар» Сергей Матвеев, отвечая на вопросы журналистов и болельщиков рассказал, что в ответном матче с греческим «Олимпиакосом» краснодарский клуб рассчитывает на реванш.

ФК «Краснодар» настроен на реванш с греческим «Олимпиакосом»

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