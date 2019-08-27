Футбол
Коммерсантъ КраснодарФК «Краснодар» настроен на реванш с греческим «Олимпиакосом»
Лига чемпионов, Плей-офф
Стадион «Краснодар»
Главный тренер ФК «Краснодар» Сергей Матвеев, отвечая на вопросы журналистов и болельщиков рассказал, что в ответном матче с греческим «Олимпиакосом» краснодарский клуб рассчитывает на реванш.
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