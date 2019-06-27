Футбол
«Краснодар» обыграл ЦСКА в предсезонном матчеREGNUM 00:20
«Краснодар» одержал победу над московским ЦСКА в матче Кубка «Париматч Премьер». Встреча прошла в австрийском городе Пёллау и завершилась со счётом 1:0. Единственный гол в матче забил защитник «Краснодара» Александр Мартынович на 45-й минуте матча.
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