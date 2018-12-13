Футбол

«Краснодар» с крупным счетом проиграл «Севилье», но вышел из группы
LiveSport.ru
14:48

Севилья — Краснодар
3 – 0
Матч завершён
Лига Европы, Групповой этап, сегодня
Стадион «Рамон Санчес Писхуан»
Виссам Бен-Йеддер
5′
Виссам Бен-Йеддер
10′
14′
Юрий Газинский
40′
Кристиан Рамирес
Куинси Промес
40′
48′
Кристиан Рамирес
Эвер Банега
49′
51′
Маурисио Перейра
Дмитрий Стоцкий
61′
Иван Игнатьев
Кристиан Куэва
Эвер Банега
65′
Эвер Банега
Ибраим Амаду
69′
Виссам Бен-Йеддер
Хесус Навас
72′
77′
Вандерсон Соуза
Роман Шишкин
Андре Силва
Луис Муриэль
77′
«Краснодар» потерпел поражение от «Севильи» в матче шестого тура группового этапа Лиги Европы. Встреча группы J, которая прошла в Испании на «Рамон Санчес Писхуан», завершилась со счетом 3:0. Хозяева вышли вперед уже на 5-й минуте.
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