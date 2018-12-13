Футбол
«Краснодар» с крупным счетом проиграл «Севилье», но вышел из группы
«Краснодар» с крупным счетом проиграл «Севилье», но вышел из группыLiveSport.ru14:48
Лига Европы, Групповой этап, сегодня
Стадион «Рамон Санчес Писхуан»
Виссам Бен-Йеддер
|5′
Виссам Бен-Йеддер
|10′
|14′
Юрий Газинский
|40′
Кристиан Рамирес
Куинси Промес
|40′
|48′
Кристиан Рамирес
Эвер Банега
|49′
|51′
Маурисио Перейра
Дмитрий Стоцкий
|61′
Иван Игнатьев
Кристиан Куэва
Эвер Банега
|65′
Эвер Банега
Ибраим Амаду
|69′
Виссам Бен-Йеддер
Хесус Навас
|72′
|77′
Вандерсон Соуза
Роман Шишкин
Андре Силва
Луис Муриэль
|77′
Севилья
Расстановка 3‑5‑2
1
Вацлик
25
Меркадо
6
Каррису
3
Гомес
21
Промес
7
Меса
5
Амаду
22
Васкес
18
Эскудеро
16
Навас
14
Муриэль
1
Крицюк
98
Петров
4
Мартынович
3
Фьоулюсон
6
Рамирес
8
Газинский
77
Каборе
89
Стоцкий
49
Шишкин
20
Куэва
16
Классон
Краснодар
Расстановка 4‑3‑3
«Краснодар» потерпел поражение от «Севильи» в матче шестого тура группового этапа Лиги Европы. Встреча группы J, которая прошла в Испании на «Рамон Санчес Писхуан», завершилась со счетом 3:0. Хозяева вышли вперед уже на 5-й минуте.
LiveSport.ru14:48
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