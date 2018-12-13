«Краснодар» потерпел поражение от «Севильи» в матче шестого тура группового этапа Лиги Европы. Встреча группы J, которая прошла в Испании на «Рамон Санчес Писхуан», завершилась со счетом 3:0. Хозяева вышли вперед уже на 5-й минуте.

«Краснодар» с крупным счетом проиграл «Севилье», но вышел из группы

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