«Краснодар» решил красиво попрощаться с Каборе и ПерейройЕвро-футбол.ру 05:37

Перед матчем финального 30-го тура чемпионата России против "Рубина" "Краснодар" подготовил газон в честь хавбеков Маурисио Перейры и Шарля Каборе. Для обоих эта игра станет последней в составе "Быков" – игроки не стали продлевать контракты и покинут клуб летом.

«Краснодар» решил красиво попрощаться с Каборе и Перейрой

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