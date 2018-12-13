Футбол

«Краснодар» разгромно проиграли «Севилье» на выезде
Красная весна
15:18

Севилья — Краснодар
3 – 0
Матч завершён
Лига Европы, Групповой этап, сегодня
Стадион «Рамон Санчес Писхуан»
Виссам Бен-Йеддер
5′
Виссам Бен-Йеддер
10′
14′
Юрий Газинский
40′
Кристиан Рамирес
Куинси Промес
40′
48′
Кристиан Рамирес
Эвер Банега
49′
51′
Маурисио Перейра
Дмитрий Стоцкий
61′
Иван Игнатьев
Кристиан Куэва
Эвер Банега
65′
Эвер Банега
Ибраим Амаду
69′
Виссам Бен-Йеддер
Хесус Навас
72′
77′
Вандерсон Соуза
Роман Шишкин
Андре Силва
Луис Муриэль
77′
«Краснодар», несмотря на разгромное поражение 0:3, с 12 очками вышел в плей-офф Лиги Европы. Напомним, 11 и 12 декабря два российских клуба "Локомотив" и "ЦСКА" провели свои последние матчи в еврокубках в этом сезоне.
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