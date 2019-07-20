Футбол
«Краснодар» разгромил «Уфу» в матче молодежного первенства РоссииСоветский спорт 03:09
Футболисты Краснодара нанесли домашнее поражение Уфе в матче 2-го тура молодежного первенства России (4:0). В составе победителей отличились Сергей Петерсон (12-я минута), Михаил Берснев (20), Игорь Юрченко (31) и Руслан Пидлисняк (65).
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