Футбольный клуб "Сочи" на выезде проиграл "Краснодару" со счетом 0:3 в матче третьего тура чемпионата России, это поражение стало третьим подряд для сочинского клуба. Встреча прошла на стадионе "Краснодар" в присутствии 32 177 зрителей.

«Краснодар» разгромил «Сочи» в матче чемпионата России по футболу

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