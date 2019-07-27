Футбол

«Краснодар» разгромил «Сочи» в матче РПЛNews.ru 14:10

Краснодар — Сочи
3 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Краснодар»
Иван Игнатьев
15′
25′
Эльмир Набиуллин
Ари
32′
Иван Игнатьев
42′
53′
Ибрагим Цаллагов
Юнес Намли
Магомед Сулейманов
62′
62′
Евгений Песегов
Алексей Померко
Иван Игнатьев
Кристоффер Ольссон
67′
Ари
Маркус Берг
72′
77′
Эльмир Набиуллин
Магомед Сулейманов
80′
81′
Дмитрий Полоз
Душан Лагатор
Руслан Камболов
86′
86′
Ибрагим Цаллагов
Ян Казаев
«Краснодар» одержал разгромную победу над «Сочи» в матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счётом 3:0. Дублем в составе победителей отметился Иван Игнатьев. Ещё один гол записал на свой счёт Магомед Сулейманов.
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