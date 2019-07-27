Футбол
«Краснодар» разгромил «Сочи» в матче РПЛКоммерсантъ 13:57
Иван Игнатьев
|15′
|25′
Эльмир Набиуллин
Ари
|32′
Иван Игнатьев
|42′
|53′
Ибрагим Цаллагов
Юнес Намли
Магомед Сулейманов
|62′
|62′
Евгений Песегов
Алексей Померко
Иван Игнатьев
Кристоффер Ольссон
|67′
Ари
Маркус Берг
|72′
|77′
Эльмир Набиуллин
Магомед Сулейманов
|80′
|81′
Дмитрий Полоз
Душан Лагатор
Руслан Камболов
|86′
|86′
Ибрагим Цаллагов
Ян Казаев
Краснодар
Расстановка 4‑3‑3
39
Сафонов
98
Петров
4
Мартынович
5
Спаич
6
Рамирес
33
Берг
77
Камболов
52
Вильена
10
Вандерсон
14
Ольссон
93
Сулейманов
12
Заболотный
13
Кудряшов
26
Калугин
45
Миладинович
20
Юрганов
24
Набиуллин
18
Бурмистров
55
Казаев
5
Померко
17
Мостовой
94
Лагатор
Сочи
Расстановка 5‑4‑1
Футболисты «Краснодара» обыграли «Сочи» в матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Прошедшая в Краснодаре встреча завершилась со счетом 3:0. Голы забили Иван Игнатьев (14, 42), Магомед-Шапи Сулейманов (80).
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 18:23, Вашингтон
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