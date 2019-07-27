Футбол

«Краснодар» разгромил «Сочи» в матче РПЛКоммерсантъ 13:57

Краснодар — Сочи
3 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Краснодар»
Иван Игнатьев
15′
25′
Эльмир Набиуллин
Ари
32′
Иван Игнатьев
42′
53′
Ибрагим Цаллагов
Юнес Намли
Магомед Сулейманов
62′
62′
Евгений Песегов
Алексей Померко
Иван Игнатьев
Кристоффер Ольссон
67′
Ари
Маркус Берг
72′
77′
Эльмир Набиуллин
Магомед Сулейманов
80′
81′
Дмитрий Полоз
Душан Лагатор
Руслан Камболов
86′
86′
Ибрагим Цаллагов
Ян Казаев
Футболисты «Краснодара» обыграли «Сочи» в матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Прошедшая в Краснодаре встреча завершилась со счетом 3:0. Голы забили Иван Игнатьев (14, 42), Магомед-Шапи Сулейманов (80).
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