Футбол
«Краснодар» разгромил «Рубин» в молодежном первенствеСпорт-Экспресс 05:30
"Краснодар" разгромил "Рубин" (5:1) в матче 5-го тура молодежного первенства РПЛ. В составе хозяев отличились Дмитрий Пивоваров, Эдуард Сперцян (с пенальти), Руслан Апеков, Богдан Рейхмен и Олег Ознобихин. Единственный гол гостей на счету Антона Шолоха, который реализовал пенальти.
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 06:40, Вашингтон
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