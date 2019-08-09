Футбол

«Краснодар» разгромил «Рубин» в молодежном первенствеСпорт-Экспресс 05:30

Краснодар — Рубин
завтра
в 12:00
Чемпионат России
Стадион «Краснодар»
"Краснодар" разгромил "Рубин" (5:1) в матче 5-го тура молодежного первенства РПЛ. В составе хозяев отличились Дмитрий Пивоваров, Эдуард Сперцян (с пенальти), Руслан Апеков, Богдан Рейхмен и Олег Ознобихин. Единственный гол гостей на счету Антона Шолоха, который реализовал пенальти.
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«Краснодар» разгромил «Рубин» в молодежном первенстве

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