Футбол

«Краснодар» разгромил «Рубин» в матче молодёжного первенства РоссииЧемпионат 05:50

Краснодар — Рубин
завтра
в 07:00
Чемпионат России
Стадион «Краснодар»
В матче 30-го тура молодёжного первенства России «Краснодар» принимал казанский «Рубин». встреча состоялась на стадионе академии Фк «Краснодар» и завершилась со счётом 3:0 в пользу краснодарской команды. На 17-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян.
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