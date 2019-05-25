«Краснодар» разгромил «Рубин» в матче молодёжного первенства РоссииЧемпионат 05:50

В матче 30-го тура молодёжного первенства России «Краснодар» принимал казанский «Рубин». встреча состоялась на стадионе академии Фк «Краснодар» и завершилась со счётом 3:0 в пользу краснодарской команды. На 17-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян.

Происшествия Следствие: чемодан в Лионе взорвали дистанционно Взрывное устройство в чемодане во французском Лионе было оснащено системой дистанционного управления.

Политика Глава Генштаба ВСУ заявил, что Украина потеряла Крым раньше 2014 года Новый начальник Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Руслан Хомчак считает, что Россия хотела «забрать Крым» с того момента, как Украина получила независимость.

Гаджеты Заводы по производству смартфонов Huawei начали останавливать работу СМИ сообщили, что один из подрядчиков Huawei по сборке смартфонов Flex приостановил производство на юге Китая.

Политика Неонацистам не удалось сорвать концерт Темниковой в Одессе Настроенные против выступления российской певицы Елены Темниковой в пляжном ночном клубе Одессы ультранационалисты сожгли флаг Российской Федерации возле заведения, однако помешать выступлению артистки не смогли.

Политика Украинский министр раскритиковал Зеленского за «кацапскую мову» Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян ответил президенту страны Владимиру Зеленскому, который обвинил местных чиновников и политиков в оторванности от современных технологий.

Происшествия В Севастополе сгорел дельфинарий По словам источника РИА Новости в спасательной службе, помимо крыши, сгорела часть инфраструктуры дельфинария.

Политика Против Порошенко зарегистрировали третье обвинение Заявление с обвинениями в адрес бывшего президента Украины Петра Порошенко об отмывании средств и легализации доходов при завладении украинским телеканалом "Прямой" зарегистрировано в Государственном бюро расследований (ГБР).

Армия и оружие Поклонская объяснила, чем важна для России поддержка Сирии Ранее Поклонская сообщала, что в Россию для оказания квалифицированной медицинской помощи привезли 11 детей, часть из которых отправились на реабилитацию в крымские здравницы.

Космос Глава НАСА официально запустил проект по постройке лунной станции Глава НАСА Джим Брайденстайн объявил о заключении контракта, в рамках которого компания Maxar построит первый и пока единственный модуль станции LOP-G.

Политика Международный трибунал по морскому праву ООН примет решение по инциденту в Керченском проливе Обновлено 11:17 В ходе рассмотрения обращения Украины российский МИД заявил, что "Международный трибунал по морскому праву не обладает юрисдикцией для рассмотрения керченского инцидента".

Наука Наличие цели в жизни связали со сниженным риском ранней смерти Анкетирование и последующее наблюдение за жизнью добровольцев выявили связь между наличием цели в жизни и сниженным риском ранней смерти.

Общество Хакеры из Испании атаковали telegram-каналы уральских журналистов Уральские журналисты едва не лишились доступа к своим telegram-каналам, которые были атакованы с ip-адресов из Испании.

Кино Умер Пьер Ате Скончался в Париже в возрасте 89 лет французский актер Пьер Ате. Об этом сообщает телеканал BFM TV.

Футбол «Рубин» рассматривает пять кандидатов на замену Бердыева Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев может покинуть команду. На случай его ухода казанцы рассматривают несколько кандидатур на замену.

Гаджеты Смартфоны Huawei лишатся поддержки карт памяти microSD Смартфоны Huawei могут остаться не только без операционной системы Android и процессоров Qualcomm (а также без собственных Kirin), но и без карт памяти формата microSD — на это указывает исчезновение компании Huawei из перечня членов консорциума SD Card Association.

Происшествия Повторное землетрясение произошло в Дагестане Сейсмологи зарегистрировали повторное землетрясение магнитудой 2,3 в Дагестане 25 мая.

Здоровье Россияне доверяют онлайн-консультациям врачей Консультациям по Интернету доверяют 69 процентов россиян. Они — лидеры в одобрительном отношении к дистанционной медицине.

Экономика Япония стала в 2018 году крупнейшим в мире кредитором 24 мая Министерство финансов Японии сообщило, что чистое сальдо внешних активов, которые принадлежат правительству Японии, японским компаниям и частным инвесторам, составило 3,11 триллионов долларов по состоянию на конец 2018 года.

Происшествия Житель Дагестана три года работал врачом УЗИ по поддельному диплому Полицейские разоблачили жителя Дагестана, который три года работал врачом УЗИ по поддельному диплому о высшем образование, сообщает МВД региона в Instagram.

Шоу-бизнес Лера Кудрявцева подаст в суд на австрийское издание Телеведущая Лера Кудрявцева подаст в суд на австрийское издание Osterreich Zeitung за публикацию статьи о ее причастности к скандалу с вице-канцлером республики Хайнцем-Кристианом Штрахе.

Спорт Шоу с Медведевой и Загитовой прервалось из-за землетрясения Ледовое шоу Fantasy On Ice с участием российских фигуристов было прервано из-за землетрясения в японской префектуре Тиба.

Происшествия Задержана замглавы УФНС по Ростовской области В Ростове-на-Дону силовики задержали заместителя начальника УФНС по Ростовской области Ирину Александрову.

Происшествия Арестованному полковнику ФСБ Черкалину понравилась тюремная каша Начальник отдела управления "К" службы экономической безопасности ФСБ России полковник Кирилл Черкалин не имеет жалоб на условия содержания в СИЗО.

Политика Коста-Рика отменила визы для туристов из России Межправительственное соглашение об отмене виз между Россией и Коста-Рикой вступило в силу 25 мая.

Политика Идеологические разногласия сподвигли Мосийчука выйти из партии Ляшко «Серьезные идеологические разногласия с отдельными членами команды» сподвигли Игорь Мосийчука выйти из Радикальной партии Олега Ляшко.