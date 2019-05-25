Футбол

«Краснодар» разгромил «Рубин» в матче молодёжного первенства РоссииЧемпионат 05:50

Краснодар — Рубин
завтра
в 07:00
Чемпионат России
Стадион «Краснодар»
3 фото
В матче 30-го тура молодёжного первенства России «Краснодар» принимал казанский «Рубин». встреча состоялась на стадионе академии Фк «Краснодар» и завершилась со счётом 3:0 в пользу краснодарской команды. На 17-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Краснодар» разгромил «Рубин» в матче молодежного первенства России

РИА Новости06:05

«Краснодар» разгромил «Рубин» в матче молодёжного первенства России

Чемпионат05:50

«Краснодар» крупно обыграл «Рубин» в последнем туре молодежного первенства

Матч ТВ05:53

«Краснодар» крупно обыграл «Рубин» в последнем туре молодежного первенства

Sportbox.RU05:53

«Краснодар» разгромил «Рубин» в заключительном туре молодежного первенства

Спорт-Экспресс05:52

«Краснодар» нанес «Рубину» разгромное поражение в молодежном первенстве

REGNUM06:05
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 07:00, Ашберн
Общество

В школе во Владивостоке прокомментировали инцидент с выпускниками

Обновлено в 06:50
Происшествия

Следствие: чемодан в Лионе взорвали дистанционно

Взрывное устройство в чемодане во французском Лионе было оснащено системой дистанционного управления.
Обновлено в 06:19
Музыка

Эрнст объявил победителя шоу «Голос. Дети»

Обновлено вчера в 17:38
Шоу-бизнес

Анна Седокова посоветовала не общаться с парнями на 10 лет старше

Спортсмен был на десять лет старше возлюбленной и производил впечатление надежного мужчины.
Обновлено вчера в 22:00
Политика

Глава Генштаба ВСУ заявил, что Украина потеряла Крым раньше 2014 года

Новый начальник Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Руслан Хомчак считает, что Россия хотела «забрать Крым» с того момента, как Украина получила независимость.
Обновлено в 05:48
Гаджеты

Заводы по производству смартфонов Huawei начали останавливать работу

СМИ сообщили, что один из подрядчиков Huawei по сборке смартфонов Flex приостановил производство на юге Китая.
Обновлено в 05:25
Политика

Неонацистам не удалось сорвать концерт Темниковой в Одессе

Настроенные против выступления российской певицы Елены Темниковой в пляжном ночном клубе Одессы ультранационалисты сожгли флаг Российской Федерации возле заведения, однако помешать выступлению артистки не смогли.
Обновлено в 03:50
Общество

Соловьев согласился встретиться с обещавшим дать ему «леща» уральцем

Телеведущий Владимир Соловьев согласился встретиться с екатеринбургским активистом Антоном Дербеневым.
Обновлено в 05:40
Политика

Украинский министр раскритиковал Зеленского за «кацапскую мову»

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян ответил президенту страны Владимиру Зеленскому, который обвинил местных чиновников и политиков в оторванности от современных технологий.
Обновлено в 06:15
Происшествия

В Севастополе сгорел дельфинарий

По словам источника РИА Новости в спасательной службе, помимо крыши, сгорела часть инфраструктуры дельфинария.
Обновлено в 04:07
Политика

Против Порошенко зарегистрировали третье обвинение

Заявление с обвинениями в адрес бывшего президента Украины Петра Порошенко об отмывании средств и легализации доходов при завладении украинским телеканалом "Прямой" зарегистрировано в Государственном бюро расследований (ГБР).
Обновлено вчера в 15:07
Армия и оружие

Поклонская объяснила, чем важна для России поддержка Сирии

Ранее Поклонская сообщала, что в Россию для оказания квалифицированной медицинской помощи привезли 11 детей, часть из которых отправились на реабилитацию в крымские здравницы.
Обновлено в 04:57
Космос

Глава НАСА официально запустил проект по постройке лунной станции

Глава НАСА Джим Брайденстайн объявил о заключении контракта, в рамках которого компания Maxar построит первый и пока единственный модуль станции LOP-G.
Обновлено вчера в 09:04
Политика

Международный трибунал по морскому праву ООН примет решение по инциденту в Керченском проливе

Обновлено 11:17 В ходе рассмотрения обращения Украины российский МИД заявил, что "Международный трибунал по морскому праву не обладает юрисдикцией для рассмотрения керченского инцидента".
Обновлено вчера в 22:30
Наука

Наличие цели в жизни связали со сниженным риском ранней смерти

Анкетирование и последующее наблюдение за жизнью добровольцев выявили связь между наличием цели в жизни и сниженным риском ранней смерти.
Обновлено в 05:58
Общество

Хакеры из Испании атаковали telegram-каналы уральских журналистов

Уральские журналисты едва не лишились доступа к своим telegram-каналам, которые были атакованы с ip-адресов из Испании.
Обновлено в 04:46
Кино

Умер Пьер Ате

Скончался в Париже в возрасте 89 лет французский актер Пьер Ате. Об этом сообщает телеканал BFM TV.
Обновлено в 06:08
Футбол

«Рубин» рассматривает пять кандидатов на замену Бердыева

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев может покинуть команду. На случай его ухода казанцы рассматривают несколько кандидатур на замену.
Обновлено в 04:25
Гаджеты

Смартфоны Huawei лишатся поддержки карт памяти microSD

Смартфоны Huawei могут остаться не только без операционной системы Android и процессоров Qualcomm (а также без собственных Kirin), но и без карт памяти формата microSD — на это указывает исчезновение компании Huawei из перечня членов консорциума SD Card Association.
Обновлено вчера в 07:22
Происшествия

Повторное землетрясение произошло в Дагестане

Сейсмологи зарегистрировали повторное землетрясение магнитудой 2,3 в Дагестане 25 мая.
Обновлено вчера в 22:14
Здоровье

Россияне доверяют онлайн-консультациям врачей

Консультациям по Интернету доверяют 69 процентов россиян. Они — лидеры в одобрительном отношении к дистанционной медицине.
Обновлено в 05:10
Экономика

Япония стала в 2018 году крупнейшим в мире кредитором

24 мая Министерство финансов Японии сообщило, что чистое сальдо внешних активов, которые принадлежат правительству Японии, японским компаниям и частным инвесторам, составило 3,11 триллионов долларов по состоянию на конец 2018 года.
Обновлено в 04:09
Происшествия

Житель Дагестана три года работал врачом УЗИ по поддельному диплому

Полицейские разоблачили жителя Дагестана, который три года работал врачом УЗИ по поддельному диплому о высшем образование, сообщает МВД региона в Instagram.
Обновлено в 05:55
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева подаст в суд на австрийское издание

Телеведущая Лера Кудрявцева подаст в суд на австрийское издание Osterreich Zeitung за публикацию статьи о ее причастности к скандалу с вице-канцлером республики Хайнцем-Кристианом Штрахе.
Обновлено в 06:37
Спорт

Шоу с Медведевой и Загитовой прервалось из-за землетрясения

Ледовое шоу Fantasy On Ice с участием российских фигуристов было прервано из-за землетрясения в японской префектуре Тиба.
Обновлено в 05:44
Происшествия

Задержана замглавы УФНС по Ростовской области

В Ростове-на-Дону силовики задержали заместителя начальника УФНС по Ростовской области Ирину Александрову.
Обновлено вчера в 08:46
Происшествия

Арестованному полковнику ФСБ Черкалину понравилась тюремная каша

Начальник отдела управления "К" службы экономической безопасности ФСБ России полковник Кирилл Черкалин не имеет жалоб на условия содержания в СИЗО.
Обновлено вчера в 11:34
Политика

Коста-Рика отменила визы для туристов из России

Межправительственное соглашение об отмене виз между Россией и Коста-Рикой вступило в силу 25 мая.
Обновлено вчера в 22:12
Политика

Идеологические разногласия сподвигли Мосийчука выйти из партии Ляшко

«Серьезные идеологические разногласия с отдельными членами команды» сподвигли Игорь Мосийчука выйти из Радикальной партии Олега Ляшко.
Обновлено вчера в 15:22
Политика

Украинская прокуратура пообещала вызвать Порошенко на допрос

Речь идет в частности о легализации незаконно полученных доходов, неуплате налогов, хищении средств у украинской армии.
Обновлено в 06:46
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Рубин
Российский футбольный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из города Казань, столицы Республики Татарстан. Основан 20 апреля 1958 года под названием «Искра» как команда Казанского авиационного завода № 22 имени С.П. Горбунова. Один из лидеров российского футбола второй половины 2000-х годов. Двукратный чемпион России 2008 и 2009 годов. Обладатель Кубка России 2012, Кубка Содружества 2010, Суперкубка России 2010 и Суперкубка России 2012.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное