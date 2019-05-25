Футбол
«Краснодар» разгромил «Рубин» в матче молодёжного первенства РоссииЧемпионат 05:50
В матче 30-го тура молодёжного первенства России «Краснодар» принимал казанский «Рубин». встреча состоялась на стадионе академии Фк «Краснодар» и завершилась со счётом 3:0 в пользу краснодарской команды. На 17-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян.
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