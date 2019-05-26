Футбол
«Краснодар» разгромил «Рубин» в матче молодежного первенства РоссииРИА Новости 06:05
Футболисты "Краснодара" на своем поле разгромили казанский "Рубин" в матче заключительного тура молодежного чемпионата России. Субботняя игра в Краснодаре завершилась победой хозяев поля со счетом 3:0. Дубль сделал Эдуард Сперцян (17-я и 45-я минуты), еще один гол забил Михаил Коломийцев (55).
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