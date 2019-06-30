Футбол
«Краснодар» разгромил «Ростов» в предсезонном матчеГазета.Ru 06:21
"Краснодар" нанес разгромное поражение "Ростову" в предсезонном матче. Встреча, прошедшая в австрийском Пеллау, завершилась со счетом 3:0. В составе победителей отличились Ари, Даниил Уткин и Рустам Халназаров.
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