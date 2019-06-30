Футбол
ФК «Ростов» с крупным счетом проиграл «Краснодару»Privet-Rostov.ru 13:06
Матч завершился со счетом 0:3 в пользу кубанского клуба. Матч проходил в рамках второго тура предсезонного турнира «Кубок Матч Премьер». Счет в матче открыл Ари, наш вратарь до мяча дотянулся, но отбить его не смог.
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