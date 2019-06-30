ФК «Ростов» с крупным счетом проиграл «Краснодару»Privet-Rostov.ru 13:06

Матч завершился со счетом 0:3 в пользу кубанского клуба. Матч проходил в рамках второго тура предсезонного турнира «Кубок Матч Премьер». Счет в матче открыл Ари, наш вратарь до мяча дотянулся, но отбить его не смог.

Экономика Что изменится в российских законах с 1 июля 2019 года С 1 июля вступает в силу закон о проектном финансировании жилья, который призван защитить дольщиков.

Спорт Путин присутствует на закрытии Европейских игр в Минске Владимир Путин присутствует на закрытии II Европейских игр, которые проходили в Минске с 21 по 30 июня.

Транспорт В Шереметьеве признали скопление багажа Информацию о девяти тысячах единиц багажа аэропорт опровергает. О проблемах с выдачей багажа в Шереметьеве стало известно в начале июня.

Общество В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве на предстоящей неделе Заместитель главы Гидрометцентра России Надежда Точёнова в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала о погоде в столице на предстоящей неделе.

Футбол Леонид Федун: «Смена поколений в „Спартаке“ еще не прошла» Владелец «Спартака» Леонид Федун посетил матч своей команды против ЦСКА на Кубке Париматч Премьер и ответил на вопросы о предсезонном турнире, развитии красно-белых и возможных трансферах.

Политика США отказались от полной амнистии Huawei Руководство Huawei назвало такое решение необоснованным, заявив, что эти ограничения Вашингтона направлены на сдерживание развития китайских наукоемких компаний и обеспечение монополии США в сфере высоких технологий.

Политика В ПАСЕ внесут резолюцию против возвращения России Выступающие против возвращения России в ПАСЕ Украина, Польша, Литва, Латвия, Эстония, Словакия и Грузия подготовят проект совместной резолюции, заявил маршал польского сената Станислав Корчевский в эфире Polskie Radio.

Политика Умер бывший президент Черногории Момир Булатович Бывший президент Черногории и премьер-министр Союзной республики Югославия Момир Булатович умер на 63 году жизни.

Происшествия СК займется делом об избиении режиссера в центре Москвы Уголовное дело об избиении девушки-режиссера Агнии Галдановой будет передано из полиции в Следственный комитет.

Энергетика Страны ОПЕК+ выполнили соглашение по сокращению добычи на 163% Страны ОПЕК+ в мае выполнили свои обязательства по сделке о сокращении добычи нефти на 163%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Футбол Глушаков станцевал лезгинку перед тренировкой «Ахмата» 32-летний Глушаков перешёл в «Ахмат» в статусе свободного агента, после того как расторг контракт со «Спартаком».

Происшествия Суд в Ростове арестовал бывшую супругу Цеповяза В Ростове-на-Дону суд арестовал бывшую супругу одного из лидеров кущевской ОПГ Вячеслава Цеповяза Наталью Стришнюю и ее брата по уголовному делу о вымогательстве 70 миллионов рублей у коммерсанта, сообщил РИА Новости ее адвокат Эдуард Чургулия.

Происшествия Двум врачам калининградского роддома предъявили обвинения в убийстве Следственный комитет России (СКР) предъявил обвинения в организации убийства ребенка и.о. главврача и в совершении умышленного убийства — реаниматологу-анестезиологу роддома №4 в Калининграде.

Армия и оружие Турция обвинила армию Хафтара в задержании своих граждан Турецкое министерство иностранных дел в официальном релизе, размещенном на сайте ведомства, заявило, что Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием Халифы Хафтара задержала шесть турецких граждан.

Наука Ученые описали предсмертные переживания Особые переживания, или "околосмертный опыт" человека, переживаемый 10% людей в опасных ситуациях, описали ученые, сообщает MedicalXpress.

Общество Интервью: «Депрессивные участки Новосибирска стали огромными заплатами» Здания эпохи конструктивизма, который в Новосибирске выражен наиболее ярко, чем в других городах.

Авто «АвтоВАЗ» передумал повышать цены на все модели «АвтоВАЗ» не будет поднимать цены на весь модельный ряд с 1 июля – подорожают только три модели из пяти.

Политика Скабеева высмеяла отказ Катамадзе выступать в России Телеведущая Ольга Скабеева высмеяла решение грузинской певицы Нино Катамадзе не выступать в России.

Политика Захарова ответила на заявление Порошенко отрывком из «Афони» Официальный представитель МИД России Мария Захарова опубликовала отрывок из фильма «Афоня», которым она прокомментировала опасения экс-президента Украины Петра Порошенко по поводу отсутствия звонков в Киев перед саммитом G20.

Происшествия Минздрав назвал число пострадавших от паводка в Иркутской области Из-за последствий паводка в Иркутской области за медицинской помощью обратился 631 человек, включая 57 детей.

Шоу-бизнес Светлана Лобода поймала букет невесты на свадьбе сестры Светлана Лобода поймала букет невесты на свадьбе сестры Напомним, что отцом старшей дочери Светланы, 8-летней Евангелины, является бывший гражданский муж певицы, танцор из балета Freedom Андрей Царь.

Здоровье В Башкирии внедряют автоматизированную систему мониторинга движения лекарственных препаратов С начала следующего года в лицензированных медицинских и фармацевтических организациях России, в том числе и Башкирии, будет введена единая автоматизированная система мониторинга движения лекарственных препаратов.