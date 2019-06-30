Футбол

«Краснодар» разгромил «Ростов» на турнире в АвстрииSport24.ru 06:21

В матче 2-го тура предсезонного турнира Кубок Париматч Премьер, проходящего в Австрии, «Краснодар» одержал разгромную победу над «Ростовом» — 3:0. «Быки» вышли вперед в конце первого тайма, когда Ари реализовал пенальти.
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«Краснодар» разгромил «Ростов» на Кубке Париматч Премьер

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