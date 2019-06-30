Футбол

«Краснодар» разгромил «Ростов» на турнире в АвстрииРоссийская газета 07:32

В матче второго тура Кубка Париматч Премьер "Краснодар" в небольшом австрийском городке Пеллау разгромил "Ростов" - 3:0. Отличились Ари, Даниил Уткин и Рустам Халназаров. "Краснодар" одержал вторую победу подряд на турнире в Австрии и теперь близок к завоеванию трофея.
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«Краснодар» разгромил «Ростов» в Австрии. Все голы матча (видео)

Советский спорт07:23

«Краснодар» — «Ростов» — 3:0. Видеообзор матча

Sport24.ru07:00

Вилена мог не выходить. «Краснодар» и так в полном порядке

Спорт-Экспресс06:55

Футбол, Кубок Париматч Премьер, Краснодар – Ростов, прямая текстовая онлайн трансляция

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Кубок Париматч Премьер. Видеотрансляция. ЦСКА против «Спартака», «Краснодар» разгромил «Ростов»

Sports.ru03:55

«Краснодар» – «Ростов» – 3:0, 30 июня 2019, Кубок Париматч Премьер

Чемпионат06:33

Лига чемпионов, киберспорт и Мусаев. Интервью с Даниилом Уткиным

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