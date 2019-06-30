«Краснодар» разгромил «Ростов» на турнире в АвстрииРоссийская газета 07:32

В матче второго тура Кубка Париматч Премьер "Краснодар" в небольшом австрийском городке Пеллау разгромил "Ростов" - 3:0. Отличились Ари, Даниил Уткин и Рустам Халназаров. "Краснодар" одержал вторую победу подряд на турнире в Австрии и теперь близок к завоеванию трофея.

«Краснодар» разгромил «Ростов» на турнире в Австрии

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