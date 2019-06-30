Футбол

«Краснодар» разгромил «Ростов» на предсезонном турниреВести.Ru 10:17

В воскресенье "Краснодар" и "Ростов" в ходе предсезонного турнира сыграли между собой. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу "быков". Начало погрому положил нападающий Ари, реализовавший пенальти на 38 минуте встречи.
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Футбол, Кубок Париматч Премьер, Спартак - ЦСКА, прямая текстовая онлайн трансляция

Sport.ru11:15

Кубок Париматч Премьер. Видеотрансляция. ЦСКА против «Спартака»

Sports.ru03:55

«Спартак» — ЦСКА. Прямая трансляция, смотреть онлайн

Sport24.ru10:23

Вилена мог не выходить. «Краснодар» и так в полном порядке

Спорт-Экспресс06:55

«Краснодар» разгромил «Ростов» на Кубке Париматч Премьер

Нева Спорт06:31

Дмитрий Скопинцев: «Сейчас „Краснодар“ готов к Лиге чемпионов наполовину»

Матч ТВ07:28

«Спартак» — ЦСКА: онлайн-трансляция матча начнётся 30 июня в 19:00

Чемпионат09:00
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 11:44, Вашингтон
Происшествия

Американка умерла от пореза ноги на пляже

Обновлено в 10:55
Политика

Путин дал поручения по наводнению в Иркутской области

Обновлено в 10:53
Наука

Ученые рассказали о предсмертных переживаниях людей

Группа ученых из Дании, Норвегии и Германии пришли к выводу, что примерно десять процентов людей испытывают так называемые околосмертные переживания, или околосмертный опыт.
Обновлено в 03:03
Технологии

Человек 3000 года. Во что превратятся наши тела из-за зависимости от гаджетов

Обновлено в 07:00
Происшествия

Дополнительные камеры установили на мосту в Киеве из-за трещин

Обновлено в 11:00
Гаджеты

Смартфонам Samsung Galaxy 29 июня исполнилось 10 лет

Обновлено в 10:50
Кино

Умер чилийский режиссер Себастьян Аларкон

Обновлено в 10:23
Футбол

«Локомотив» объявил об уходе Коряна и Портнягина

"Локомотив" на своем официальном сайте объявил об уходе ряда игроков.
Обновлено в 11:05
Политика

Восковую Терезу Мэй убрали из Музея мадам Тюссо

Обновлено в 05:56
Политика

«Марш свободы» проходит в Тбилиси

Обновлено вчера в 13:04
Армия и оружие

Россия не будет экспортировать новейшее оружие, заявил Чемезов

Россия не собирается в ближайшее время продавать зарубежным странам новейшее оружие, в том числе ракетное, о котором говорил президент РФ Владимир Путин, сообщил гендиректор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.
Обновлено в 09:13
Гаджеты

Apple тайно отозвала MacBook Air 2018 года

Компания Apple отозвала ряд ноутбуков MacBook Air 2018 года выпуска.
Обновлено в 04:31
Футбол

Акинфеев не попал в заявку на матч «Спартак» - ЦСКА

Обновлено в 11:23
Автоспорт

Ферстаппен выиграл Гран-при Австрии

Пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен победил в гонке 9-го этапа чемпионата "Формулы-1" Гран-при Австрии.
Обновлено в 10:58
Политика

Песков рассказал о жестком разговоре Мэй с Путиным по «делу Скрипалей»

Обновлено в 08:22
Армия и оружие

Индия подписала соглашение на покупку ракет для вертолётов у РФ

Индия подписала соглашение о покупке у России противотанковых управляемых ракет (ПТУР) для стоящих на вооружении индийских ВВС вертолётов Ми-35.
Обновлено в 08:38
Армия и оружие

Подлодку «Омск» после модернизации передали Тихоокеанскому флоту

Модернизированную атомную подводную лодку проекта 949А «Омск» передали Тихоокеанскому флоту в рамках программы V Международного военно-технического форума «Армия-2019» во Владивостоке.
Обновлено вчера в 07:48
Автоспорт

Себастьян Феттель: Почти всё получилось

Обновлено в 11:34
Политика

Трамп рассказал о встречах с диктаторами на саммите G20

Президент США Дональд Трамп рассказал о встречах с диктаторами на саммите G20 в японской Осаке, который прошел с 28 по 29 июня.
Обновлено в 08:00
Спорт

Медведева исполнит главную роль в ледовом шоу к юбилею «Сейлор Мун»

Обновлено в 11:04
Происшествия

Против участника протестов на Шиесе возбудили уголовное дело о побоях

Против участника протестов из-за строительства мусорного полигона на станции Шиес в Архангельской области Михаила Габова возбудили уголовное дело о побоях (ст. 116 УК).
Обновлено в 05:44
Общество

Рыбам поступит неожиданное предложение, а Дев потянет на глупости

ТЕЛЕЦ Звёзды предупреждают о возможных финансовых трудностях.
Обновлено в 08:42
Экономика

Почему дотационные регионы не справляются с безработицей

Людей - много, работников - нет Профессор кафедры труда и социальной политики РАНХиГС Александр Щербаков связывает высокий уровень безработицы в регионах с тем, что в эти субъекты федерации не идет частный капитал: парадоксально, но инвесторы не верят в человеческий капитал и попросту боятся, что не найдут там рабочую силу.
Обновлено в 04:13
Политика

Саакашвили и Ляшко устроили перебранку в прямом эфире

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили и депутат Рады Олег Ляшко устроили перепалку в прямом эфире телеканала "НАШ".
Обновлено в 01:04
Происшествия

В Калининграде задержали врача по делу о смерти младенца в роддоме

Врача-реаниматолога Калининградского областного перинатального центра задержали по делу о гибели недоношенного младенца в роддоме №4 Калининграда, сообщила общероссийская общественная организация "Российское общество неонатологов" в обращении на своем сайте.
Обновлено вчера в 15:59
Футбол

Испанский клуб сменил название на ФК «Плоская Земля»

«Мостолес Баломпье», выступающий в четвёртом по силе дивизионе Испании, официально сменил название на ФК «Плоская Земля» (Flat Earth F.C.). Президент клуба Хави Повес решил пойти на такой шаг, чтобы поддержать приверженцев гипотезы о плоской Земле.
Обновлено в 05:10
Происшествия

Погоня тигра за мотоциклистом в Индии попала на видео

В заповеднике, расположенном в округе Ваянаде индийского штата Керала на юго-западе страны, тигр погнался за мотоциклистом.
Обновлено в 08:48
Экономика

Правительство области объявило о плановой индексации коммунальных тарифов

Поясняя причины очередного удорожания услуг ЖКХ, А. Лукьянов подчеркнул, что рост тарифов для населения по-прежнему ограничен предельными индексами: – В среднем по области индекс роста платежей установлен федеральным правительством и составит 2 % к январю 2019 года, с максимально возможным отклонением в 2 %.
Обновлено вчера в 09:11
Авто

Эксперты перевели названия китайских авто

Обновлено в 10:32
Происшествия

Роспотребнадзор проверил пассажиров самолета из Грузии

Роспотребнадзор не выпускал из самолета Батуми - Москва пассажиров для того, чтобы проверить рейс.
Обновлено вчера в 14:52
Как работают Яндекс.Новости?
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