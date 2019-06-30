Футбол
«Краснодар» разгромил «Ростов» на предсезонном турниреВести.Ru 10:17
В воскресенье "Краснодар" и "Ростов" в ходе предсезонного турнира сыграли между собой. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу "быков". Начало погрому положил нападающий Ари, реализовавший пенальти на 38 минуте встречи.
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