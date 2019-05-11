«Краснодар» разгромил «Енисей» в гостяхБлокнот Краснодар 08:53

11 мая в 28-м туре Российской Премьер-Лиги «Краснодар» обыграл красноярский «Енисей» со счетом 4:0. «Краснодар» выходил на поле фаворитом. У «Енисея» фактически не было шансов на победу, хотя она для команды из Красноярска была последним шансом задержаться в РПЛ.

Культура Скончался актер Клемент фон Франкенштейн Американский киноактер Клемент фон Франкенштейн скончался на 75-ом году жизни в Лос-Анджелесе. Причиной смерти стала гипоксия.

Происшествия В Петербурге четыре человека пострадали в ДТП с трамваем и микроавтобусом Во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга в результате столкновения трамвая и микроавтобуса пострадали четыре человека.

Общество Эксперт объяснил появление артистов на юбилее лидера ОПГ Специалист по уголовно-арестантской культуре, журналист Александр Сидоров, более известный по кличке Фима Жиганец, объяснил появление звёзд российского шоу-бизнеса на дне рождения лидера тамбовской ОПГ (организованная преступная группа) Владимира Барсукова.

Политика Трамп призвал другие страны перенести производство товаров в США Президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что другие страны могут избежать пошлин, производя товары на американской территории.

Политика Турецкого посла вызвали в МИД Болгарии из-за слов о языке "Высказывание посла Турции, соседнего и партнерского государства, не соответствует ожиданиям Болгарии о том, каким образом должны развиваться наши добрососедский и партнерские отношения", — отмечается в сообщении пресс-службы болгарского МИД, выдержки из которого приводит ТАСС.

Наука Самый скоростной поезд в мире запускают в Японии Япония начнет испытания нового пассажирского сверхскоростного поезда "Синкансэн", который способен развивать скорость до 400 километров в час.

Происшествия Дочь Доренко добивается расследования обстоятельств его смерти Дочь известного тележурналиста Сергея Доренко, разбившегося 9 мая на мотоцикле в Москве, Екатерина, обратилась в полицию с просьбой разобраться в произошедшем и провести тщательное расследование причин и обстоятельств его кончины, сообщает РБК .

Происшествия В Киеве эвакуировали аэропорт из-за сообщения о минировании Полицейские эвакуировали людей из аэропорта Киев имени Игоря Сикорского и ряда супермаркетов в столице Украины из-за информации о "минировании", сообщает в субботу пресс-служба полиции города.

Политика Лукашенко рассказал об ущербе от загрязненной нефти из России Белоруссия назовет сумму ущерба от поступления загрязненной российской нефти по трубопроводу "Дружба" после ревизии нефтеперерабатывающих заводов, заявил президент Александр Лукашенко.

Политика В США заявили об отсутствии стратегии по борьбе с доминированием Китая У США нет стратегии по ведению внешней политики в отношении Китая, поэтому Пекин имеет преимущества перед Вашингтоном в переговорах по торговле, считает экс-глава Центральной разведки Роберт Гейтс.

Шоу-бизнес Из-за дождя на Екатерине Климовой едва не разошлось платье Из-за непогоды выступление артистов было под большим вопросом. Однако зрителей не испугал дождь, и они до конца досмотрели концерт.

Политика Слуцкий: закон об украинском языке станет «миной» для Зеленского Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий выразил надежду на то, что избранный президент Украины Владимир Зеленский пересмотрит закон о государственном языке.

Футбол Курский «Авангард» обыграл лидера ФНЛ ФК «Сочи» Курский "Авангард" встречался с лидером чемпионата ФК "Сочи". Первый тайм наши земляки начали не очень хорошо.

Авто FAW начал продажи нового премиум-кроссовера Hongqi HS5 В январе прошлого, 2018 года, FAW объявил о новой стратегии Hongqi, под этим брендом китайский автопроизводитель планирует выпустить автомобили 4 серий: L, S, H и Q. Hongqi HS5 стал первенцем нового направления, ему уготована судьба лидера на рынке местных роскошных внедорожников класса В и флагмана бренда.

Шоу-бизнес Бывшая жена отца Меган Маркл призвала не подпускать его к внуку Бывшая жена отца Меган Маркл призвала не подпускать его к внуку. Она считает, что Томас Маркл был ужасным отцом.

Общество «Говорит Москва» опровергла перенос похорон Доренко Информация СМИ о переносе даты похорон не соответствует действительности, сообщает радиостанция «Говорит Москва» в Twitter.

Шоу-бизнес Со скандалом уволенная Самбурская рассекретила переписку с режиссером «Почему вы влезли между театром и мной со своими условиями — непонятно», - написала Самбурская по этому поводу в своем блоге.

Экономика Гройсман назвал условие запуска рынка электроэнергии на Украине На июль 2019 года на Украине запланирован запуск новой модели оптового рынка электроэнергии.

Происшествия Источник назвал неминуемой гибель пассажиров хвоста сгоревшего SSJ-100 Как отметил источник, у большинства тех, кто сидел в хвостовой части самолета, которую в первую очередь охватил пожар, практически не было шансов спастись.

Транспорт В районе Выхино-Жулебино фиксируют самый плотный трафик по Москве "Еще один интересный факт от ИТС [интеллектуальной транспортной системы] - найден столичный район, через который проезжает больше всего машин - это Выхино-Жулебино", - говорится в сообщении.

Шоу-бизнес Кристина Орбакайте поздравила младшего сына с днем рождения Эстрадная певица, актриса театра и кино Кристина Орбакайте улетела в столицу Великобритании, едва закончились праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы.

Здоровье 3 продукта, которые не насыщают Не стоит использовать эти продукты в качестве перекуса – после их употребления чувство голода возникнет очень быстро и заставит съесть дополнительную порцию калорий.

Шоу-бизнес Бритни Спирс вышла из суда босиком Пользователи соцсетей по всему миру обсуждают поступок скандально известной американской певицы Бритни Спирс.

Политика В РПЦ не считают необходимостью обязательную службу в армии Священнослужитель пояснил, что сам проходил службу в армии. Однако не считает это обязательным для всех. Его слова передает "Россия 24".