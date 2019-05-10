«Краснодар» разгромил «Енисей» в гостяхБлокнот Краснодар 08:53

11 мая в 28-м туре Российской Премьер-Лиги «Краснодар» обыграл красноярский «Енисей» со счетом 4:0. «Краснодар» выходил на поле фаворитом. У «Енисея» фактически не было шансов на победу, хотя она для команды из Красноярска была последним шансом задержаться в РПЛ.

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Здоровье Мертвая пища: от каких продуктов стоит отказаться после пятидесяти Эксперты заявляют, что напитки под градусом к пятидесяти годам пагубно влияют на здоровье человека, так как к этому возрасту у людей и так обостряются некоторые хронические заболевания, а алкоголь только усугубляет состояние здоровья.

Политика Лукашенко рассказал об огромном ущербе от загрязненной нефти из России Лукашенко добавил, что тема компенсации ущерба пока не обсуждалась с президентом России Владимиром Путиным, но «он понимает, что надо ущерб компенсировать».

Политика Адвокат Трампа отменил свою поездку на Украину Рудольф Джулиани, бывший республиканский мэр Нью-Йорка, в настоящее время адвокат президента США Дональда Трампа, в интервью телеканалу Fox News сообщил, что отменил свою поездку на Украину.

Шоу-бизнес Кирилл Сафонов показал фото с прогулки со своим новорожденным сыном Артист с удовольствием публикует фотографии с новорожденным сыном, сделанными во время прогулки, подписывая их с гордостью «Яжотец-молодец» и сопровождая хэштегами #яжбать #вдекрете.

Энергетика В Белоруссии увеличили цены на топливо Розничные цены на автомобильное топливо в Белоруссии увеличиваются с 12 мая на 1 белорусскую копейку ($0,0048) на фоне повышения стоимости российской нефти, сообщает пресс-служба концерна «Белнефтехим».

Общество Эксперт объяснил появление артистов на юбилее лидера ОПГ Специалист по уголовно-арестантской культуре, журналист Александр Сидоров, более известный по кличке Фима Жиганец, объяснил появление звёзд российского шоу-бизнеса на дне рождения лидера тамбовской ОПГ (организованная преступная группа) Владимира Барсукова.

Общество Энергетики помогут россиянам сэкономить на электричестве Российские энергетики придумали специальный проект, который позволяет потребителю сэкономить на электричестве.

Здоровье Главный диетолог Минздрава дал советы для похудения к лету Чтобы похудеть к лету, нужно есть из небольшой тарелки и подальше от холодильника.

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Политика Советник Зеленского пообещал продолжение курса на «войну с Россией» Украина будет держать курс на вступление НАТО и "на отношение к войне с Россией", заявил советник новоизбранного президента страны Владимира Зеленского по вопросам обороны Иван Апаршин в эфире "Громадского телевидения".

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Армия и оружие В ДНР заявили об убийстве военными ВСУ своего командира Украинские военнослужащие в Донбассе отказались выполнять приказ своего командира выполнять боевое задание на территории самопровозглашённой Донецкой народной республики и после угроз военным трибуналом застрелили его.

Технологии Telegram X удален с App Store Мессенджер Telegram X перестал быть доступен для загрузки в магазине App Store. Убрали его и из поиска.

Политика Bild: Турция может отказаться от приобретения у России С-400 "Дело до поставок С-400 в июле, как заявлял турецкий президент, не дойдет, поскольку приобретение приведет к санкциям Вашингтона, а в свете нынешнего падения курса лиры это означало бы экономический крах Турции", - отметил источник Bild.

Авто Ваш выбор. Масло. Согласно регламенту Синтетическое моторное масло IDEMITSU 5W-30 SN/GF-5 подходит для бензиновых двигателей (в том числе с турбонаддувом) по спецификации API SN, обладает энергосберегающими свойствами в соответствии со спецификацией ILSAC GF-5.

Политика Глава МИД Франции заявил об угрозе возникновения международной анархии Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан считает, что призывы к конфронтации государств могут привести к международной анархии.

Автоспорт Даниил Квят: сегодня проехал почти идеальный круг Сессия получилась для нас очень удачной. Можно сказать, что сегодня мы достигли максимума.