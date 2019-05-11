Футбол

«Краснодар» разгромил «Енисей» в чемпионате РоссииNews.ru 08:52

Енисей — Краснодар
0 – 4
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Краснодар»
Александр Зотов
Валерий Кичин
12′
31′
Виктор Классон
36′
Юрий Газинский
Михаил Комков
Арсен Хубулов
46′
51′
Маурисио Перейра
66′
Ари
Иван Игнатьев
71′
Вандерсон Соуза
Магомед Сулейманов
Арсен Хубулов
75′
Али Гаджибеков
Александр Кутьин
76′
78′
Иван Игнатьев
79′
Маурисио Перейра
Кристоффер Ольссон
87′
Магомед Сулейманов
«Краснодар» в гостях одержал победу над «Енисеем» в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счётом 0:4 в пользу краснодарцев. В составе победителей отличились Виктор Классон, Юрий Газинский, Иван Игнатьев и Магомед-Шапи Сулейманов.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Енисей» вслед за «Анжи» попрощался с РПЛ. Им на смену пришли «Сочи» и «Тамбов»

ТАСС13:56

Красивые голы Игнатьева и Шапи — в обзоре матча «Енисей» — «Краснодар»

Чемпионат14:51

«Краснодар» разгромил «Енисей» – 4:0. Это 7-я крупная победа «быков» в чемпионате

Sports.ru05:35

«Краснодар» показал фото из раздевалки после крупной победы над «Енисеем»

Кубанские новости09:27

«Енисей» проиграл «Краснодару» и вылетел в ФНЛ

НИА-Красноярск09:24

«Краснодар» вцепился в бронзу, «Енисей» вылетел из премьер-лиги

Спорт-Экспресс09:15

Аленичев дал команде 3 выходных после вылета «Енисея» из РПЛ

Sport24.ru12:27
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 16:36, Ашберн
Происшествия

В Москве нашли мертвым помощника прокурора

Помощник Бутырского межрайонного прокурора Дмитрий Некрасов найден мертвым в Москве, сообщают со ссылкой на источники телеканал РЕН ТВ и газеты «Комсомольская правда» (КП) и «Московский комсомолец».
Обновлено в 16:02
Происшествия

Дочь Сергея Доренко попросила не сжигать тело отца

Обновлено вчера в 11:47
Здоровье

Названы основные симптомы разрыва аорты

При разрыве аорты грудного отдела сильные боли ощущаются в груди, возможна одышка и отек шеи, кожа синеет, вены набухают, пишет kp.ru.
Обновлено вчера в 10:48
Шоу-бизнес

Фигуристка Ирина Слуцкая впервые рассказала историю своего развода

Известная российская фигуристка и телеведущая Ирина Слуцкая впервые рассказала, почему она развелась со своим супругом, боксером Сергеем Михеевым.
Обновлено в 16:01
Наука

Вымерший 136 тыс. лет назад вид птиц снова возродился на Сейшелах

Кювьеров пастушок — вид наземных птиц, которые исчезли с нашей планеты 136 тысяч лет назад, снова возродились и при этом в прежнем виде, об этом сообщают ученые Портсмутского университета и Музея естественной истории (Великобритания).
Обновлено в 01:01
Политика

ООН начинает слушания по делу украинских моряков, задержанных Россией

Суд ООН приступил к рассмотрению уголовного дела, возбужденного Украиной по факту задержания Россией 24 моряков и трех морских судов в ноябре 2018 года.
Обновлено вчера в 08:09
Культура

Венецианская биеннале современного искусства открывается для публики

Совет директоров биеннале под председательством президента Паоло Баратты объявит обладателей "Золотых львов" - лучшего художника и лучший павильон.
Обновлено вчера в 17:08
Наука

Самый скоростной поезд в мире запускают в Японии

Япония начнет испытания нового пассажирского сверхскоростного поезда "Синкансэн", который способен развивать скорость до 400 километров в час.
Обновлено в 05:08
Футбол

Трабукки: Каррера хотел избавиться от Глушакова, но «Спартак» отказал

Обновлено в 13:36
Происшествия

Боевики атаковали гостиницу в Пакистане

Три человека атаковали пятизвездочную гостиницу Pearl Continental в пакистанском городе Гвадар, убит охранник отеля.
Обновлено в 11:32
Музыка

Сергей Лазарев пообещал представить русскоязычную версию песни Scream

Обновлено в 08:18
Футбол

«Сочи» и «Тамбов» сыграют в следующем сезоне в РПЛ

Стоит отметить, что еще два участника РПЛ определяться путем стыковых матчей 13-й и 14-й команд из первого дивизиона с третьим и четвертым клубами второго дивизиона.
Обновлено в 10:15
Культура

Друзья и поклонники простились с композитором Евгением Крылатовым

Друзья и поклонники простились с композитором Евгением Крылатовым.
Обновлено в 09:59
Происшествия

В Мексике прогремел взрыв на рынке пиротехники

Мощный взрыв прогремел в субботу на рынке пиротехники в мексиканском городе Тультепек.
Обновлено в 13:33
Авто

В России автомобиль Bentley переделали в танк

Техника совершила первый выезд (видео ниже) и продемонстрировала массу «детских болезней», однако энтузиазм мастеров и успешный опыт реализации аналогичных проектов оставляют надежду на то, что рано или поздно «Ультратанк» будет закончен.
Обновлено в 04:08
Транспорт

Пассажиры метро чаще всего публикуют фото станции «Савеловская» БКЛ

Обновлено в 11:11
Происшествия

Источник заявил о неминуемости гибели пассажиров в хвосте SSJ-100

Источник в правоохранительных органах рассказал, что сообщения некоторых СМИ о том, что жертвы пожара в Superjet-100 не могли покинуть самолет из-за того, что находящиеся впереди них люди забирали свою ручную кладь, не соответствуют действительности.
Обновлено в 15:02
Политика

Зеленский сравнил Порошенко с туристом, ворующим тапочки из отеля

Избранный президент Украины Владимир Зеленский сравнил Петра Порошенко с туристом, который ворует тапочки и полотенца из египетского отеля перед отъездом.
Обновлено вчера в 12:44
Здоровье

Главный диетолог Минздрава дал советы для похудения к лету

Чтобы похудеть к лету, нужно есть из небольшой тарелки и подальше от холодильника.
Обновлено в 05:54
Политика

Порошенко уволил замглавы своей администрации

Украинский лидер Пётр Порошенко уволил заместителя главы администрации президента Украины Алексея Филатова.
Обновлено в 15:23
Армия и оружие

США испытали противоракету SM-3 на учениях НАТО

Обновлено в 13:01
Происшествия

Шесть человек пострадали в ДТП с трамваем и микроавтобусом в Петербурге

«В результате ДТП с участием трамвая, легкового автомобиля и микроавтобуса на Бухарестской улице пострадали шесть человек», — приводят её слова «Невские новости».
Обновлено в 14:48
Шоу-бизнес

Валерий Меладзе встретился с бывшей женой Ириной в Париже

Певец Валерий Меладзе встретился с бывшей женой Ириной в Париже.
Обновлено в 04:57
Футбол

Дани Алвес: «Не думаю, что можно плохо говорить о Месси. Он неприкасаем»

В последние 10-11 лет «Барселона» выиграла много чемпионств, то, чего не делал «Реал», но люди защищают их из-за побед в Лиге чемпионов.
Обновлено в 15:29
Политика

Порошенко подписал протокол допроса по делу о Майдане

Президент Украины Петр Порошенко подписал протокол допроса по уголовному делу о событиях во время Майдана в Киеве, который он отказывался подписать с ноября 2016 года.
Обновлено в 08:46
Политика

Трамп призвал другие страны перенести производство товаров в США

Президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что другие страны могут избежать пошлин, производя товары на американской территории.
Обновлено в 10:18
Происшествия

Россиянка попалась со 100 кг экстази на белорусской таможне

Белорусские таможенники обнаружили у гражданки России около 100 кг экстази, которые женщина пыталась перевезти в Польшу.
Обновлено в 12:17
Здоровье

Роспотребнадзор проверил готовность к половодью

Степень готовности региональных медучреждений действовать при возникновении чрезвычайных ситуаций проверил Роспотребнадзор в преддверии весеннего половодья.
Обновлено вчера в 18:37
Политика

В РПЦ призвали не приписывать Сталину победу в войне

Обновлено в 12:56
Авто

Составлен топ-5 автомобилей с большим пробегом, которые стоит покупать

Издание «Автоновости дня» составило ТОП-5 б/у-авто, которые можно брать даже с солидным накатом.
Обновлено в 02:51
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное