Футбол
«Краснодар» разгромил «Арсенал» и впервые вышел в Лигу чемпионовЕвро-футбол.ру вчера в 11:30
Чемпионат России, вчера
Стадион «Арсенал»
|55′
Сергей Петров
|59′
Шарль Каборе
|60′
Урош Спаич
Абдул Кадири Мохаммед
Игорь Горбатенко
|63′
Георгий Костадинов
|67′
|68′
Маурисио Перейра
|74′
Вандерсон Соуза
Магомед Сулейманов
|76′
Матвей Сафонов
|77′
Юрий Газинский
Йоун Гудни Фьоулюсон
|82′
Ари
|86′
Сергей Петров
Дмитрий Стоцкий
Арсенал (Тула)
Расстановка 4‑3‑3
36
Левашов
9
Комбаров
6
Беляев
8
Григалава
21
Альварес
23
Горбатенко
11
Ткачев
70
Костадинов
10
Кангва
22
Лесовой
19
Мирзов
39
Сафонов
89
Стоцкий
4
Мартынович
5
Спаич
6
Рамирес
3
Фьоулюсон
77
Каборе
33
Перейра
93
Сулейманов
9
Ари
16
Классон
Краснодар
Расстановка 4‑4‑2
На 82-й минуте "быки" подловили "канониров" на быстрой атаке, после классной передачи Перейры Ари выскочил на рандеву с Левашовым и сделал счёт разгромным (0:3). Embed from Getty Images Эта победа стала исторической для "Краснодара" – команда впервые вышла в Лигу чемпионов.
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Раздевалка «Краснодара» после победы над «Арсеналом» и выхода в Лигу чемпионов
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