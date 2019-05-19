Футбол

«Краснодар» разгромил «Арсенал» и впервые вышел в Лигу чемпионовЕвро-футбол.ру 11:30

Арсенал (Тула) — Краснодар
0 – 3
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Арсенал»
55′
Сергей Петров
59′
Шарль Каборе
60′
Урош Спаич
Абдул Кадири Мохаммед
Игорь Горбатенко
63′
Георгий Костадинов
67′
68′
Маурисио Перейра
74′
Вандерсон Соуза
Магомед Сулейманов
76′
Матвей Сафонов
77′
Юрий Газинский
Йоун Гудни Фьоулюсон
82′
Ари
86′
Сергей Петров
Дмитрий Стоцкий
На 82-й минуте "быки" подловили "канониров" на быстрой атаке, после классной передачи Перейры Ари выскочил на рандеву с Левашовым и сделал счёт разгромным (0:3). Embed from Getty Images Эта победа стала исторической для "Краснодара" – команда впервые вышла в Лигу чемпионов.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Краснодар» опубликовал в твиттере историческое фото из раздевалки

Газета.Ru14:01

Перейра провел свой 200-й матч за «Краснодар»

Sport24.ru15:27

Перейра забил 29 голов и отдал 31 ассист в 200 матчах за «Краснодар»

Sports.ru17:14

«Краснодар» разгромил «Арсенал» и впервые в истории сыграет в ЛЧ

Soccer.ru11:23

Роскошный гол Перейры со штрафного — в видеообзоре матча «Арсенал» — «Краснодар»

Чемпионат17:21

«Краснодар» после выхода в Лигу чемпионов опубликовал фотографию из раздевалки

Советский спорт12:49

В Тулу со своим «Краснодаром»: «быки» борются за Лигу чемпионов

Известия16 мая в 17:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 20:19, Ашберн
Футбол

Мбаппе признан лучшим игроком сезона в чемпионате Франции

Лучшим игроком чемпионата Франции-2018/19 признан форвард "ПСЖ" Кильян Мбаппе. Такое решение принял профсоюз футболистов Франции.
Обновлено в 18:55
Политика

СМИ раскрыли новые детали «российского скандала» в Австрии

Помощник бывшего вице-канцлера Австрии Хайнца-Кристиана Штрахе Йоханн Гуденус контактировал с представителем предполагаемой россиянки, с которой обсуждалась денежная сделка, до и после их встречи на Ибице.
Обновлено в 17:43
Баскетбол

ЦСКА победил «Анадолу Эфес» и выиграл баскетбольную Евролигу

Столичный ЦСКА восьмой раз в истории стал чемпионом баскетбольной Евролиги.
Обновлено в 18:35
Музыка

Итоги «Евровидения» могут пересмотреть из-за скандала с победителем

Победитель "Евровидения" из Нидерландов Дункан Лоуренс нарушил главное правило музыкального конкурса — выступил с песней, которая уже была в его репертуаре.
Обновлено в 12:27
Игры

Дату выхода Cyberpunk 2077 могут анонсировать на Е3

Microsoft может раскрыть дату релиза и представить геймплейный трейлер Cyberpunk 2077 на E3 2019.
Обновлено в 14:05
Политика

Президент Эстонии осудила идею восстановить право голоса РФ в ПАСЕ

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд выступила против восстановления права голоса для России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено в 09:48
Экономика

ЦБ Афганистана отозвал лицензию у единственного иранского банка на афганской территории

Центральный банк Афганистана аннулировал операционную лицензию единственного иранского банка, действующего на афганской территории, из-за невыполнения им инструкций правительства Афганистана.
Обновлено в 02:58
Авто

Эксперты назвали самые надёжные подержанные автомобили

Эксперты британского портала What Car назвали десять самых надёжных подержанных моделей автомобилей.
Обновлено в 19:48
Авто

Названа самая популярная модификация Lada Vesta в РФ

Российские покупатели автомобилей в первом квартале нынешнего года из всех модификаций LADA Vesta отдавали наибольшее предпочтение машине с 1,6-литровым 106-сильным двигателем.
Обновлено в 18:55
Происшествия

В Египте произошёл взрыв рядом с туристическим автобусом

Обновлено в 11:23
Экономика

Счетная палата не ожидает роста реальных доходов россиян 2019 году

Согласно прогнозу экспертов, доходы россиян серьезно упали в первом квартале и реального их роста во втором квартале также ожидать не стоит.
Обновлено в 17:38
Общество

Замглавы Рособрнадзора рассказал о нововведениях в ЕГЭ в 2019 году

В 2019 году школьники восьми российских регионов смогут лично наблюдать за тем, как сканируются сданные ими работы ЕГЭ.
Обновлено в 18:55
Кино

Рихард Утц объяснил популярность сериала «Игра Престолов»

Рихард Утц – автор многих статей о сериале «Игра Престолов», объяснил публике, почему сериал получил такую популярность.
Обновлено в 07:25
Кино

«Джон Уик 3» собрал за первые выходные $57 млн и свергнул «Мстителей»

Обновлено в 16:02
Музыка

Юрий Лоза раскритиковал выступление Сергея Лазарева на «Евровидении»

Выступление Сергея Лазарева в финале «Евровидения» известный российский музыкант Юрий Лоза назвал «истеричным».
Обновлено в 15:31
Политика

Порошенко уволил Турчинова с поста секретаря СНБО Украины

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об увольнении Александра Турчинова с поста секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны.
Обновлено в 17:39
Политика

Бездомные заблокировали аэропорт в Париже

Несколько сотен бездомных заполонили терминал 2 аэропорта Руасси с целью осудить постоянные высылки и обращение с ними, — написал журналист интернет-издания Brut Реми Бюизин в Twitter.
Обновлено в 15:07
Музыка

Белорусское жюри отстранили от голосования в финале «Евровидения»

Европейский вещательный союз (EBU) отстранил от голосования в финале музыкального конкурса «Евровидение» членов белорусского жюри.
Обновлено вчера в 15:08
Политика

Супруга Саакашвили проигрывает выборы мэра в Зугдиди

Обновлено в 18:00
Политика

Греф отметил «хирургическую работу» по отстранению олигархов от власти

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что в России за 19 лет проделана большая "хирургическая работа" по отстранению олигархов от власти.
Обновлено в 12:34
Кино

Ален Делон получил «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах

На кинофестивале в Каннах почётную "Золотую пальмовую ветвь" за вклад в кинематограф получил легендарный французский актёр Ален Делон.
Обновлено в 17:19
Происшествия

В Бразилии 11 человек погибли в результате стрельбы в баре

В Бразилии 11 человек были убиты во время стрельбы в баре в городе Белен в штате Пара на севере страны.
Обновлено в 19:31
Армия и оружие

Сирийская армия прекратила огонь в Идлибе

Сирийские вооруженные силы в одностороннем порядке прекратили ведение огня в зоне деэскалации Идлиб с 18 мая, сообщило Минобороны России.
Обновлено в 06:36
Армия и оружие

Американских военных и дипломатов накрыли ракетным и миномётным огнём

Территорию американского посольства обстреляли плотным ракетным и миномётным огнём.
Обновлено в 14:24
Политика

Российских моряков с задержанного в Египте судна вышлют из страны

Власти Египта в ближайшее время примут решение о высылке задержанных в декабре прошлого года членов команды танкера Sea Shark, в числе которых два российских моряка, сообщил РИА Новости в воскресенье ведущий это дело египетский адвокат Медхат аль-Корейши.
Обновлено в 14:06
Кино

В своем новом фильме Гаспар Ноэ выпускает из женщины ведьму

Обновлено в 12:35
Религия

Патриарх Кирилл призвал закрыть тему абортов

Обновлено в 10:54
Здоровье

Ванины шаги

Спасенному из-под завалов рухнувшего дома Ване Фокину, имя которого после трагедии стало известно всей стране, исполнился годик и четыре месяца.
Обновлено в 12:30
Авто

Названы самые быстро продаваемые автомобили с пробегом

Обновлено в 05:37
Шоу-бизнес

Звезда «Лабиринта иллюзий» Алексей Фатеев тайно женился во второй раз

Обновлено в 20:00
Как работают Яндекс.Новости?
Лига чемпионов УЕФАБольше новостей по теме
Главное