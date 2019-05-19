Футбол

«Краснодар» разгромил «Арсенал» и впервые вышел в Лигу чемпионовЕвро-футбол.ру 11:30

Арсенал (Тула) — Краснодар
0 – 3
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Арсенал»
55′
Сергей Петров
59′
Шарль Каборе
60′
Урош Спаич
Абдул Кадири Мохаммед
Игорь Горбатенко
63′
Георгий Костадинов
67′
68′
Маурисио Перейра
74′
Вандерсон Соуза
Магомед Сулейманов
76′
Матвей Сафонов
77′
Юрий Газинский
Йоун Гудни Фьоулюсон
82′
Ари
86′
Сергей Петров
Дмитрий Стоцкий
На 82-й минуте "быки" подловили "канониров" на быстрой атаке, после классной передачи Перейры Ари выскочил на рандеву с Левашовым и сделал счёт разгромным (0:3). Embed from Getty Images Эта победа стала исторической для "Краснодара" – команда впервые вышла в Лигу чемпионов.
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