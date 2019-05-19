«Краснодар» разгромил «Арсенал» и впервые вышел в Лигу чемпионовЕвро-футбол.ру 11:30

На 82-й минуте "быки" подловили "канониров" на быстрой атаке, после классной передачи Перейры Ари выскочил на рандеву с Левашовым и сделал счёт разгромным (0:3). Embed from Getty Images Эта победа стала исторической для "Краснодара" – команда впервые вышла в Лигу чемпионов.

«Краснодар» разгромил «Арсенал» и впервые вышел в Лигу чемпионов

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