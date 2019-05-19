Футбол

«Краснодар» разгромил «Арсенал» и впервые сыграет в Лиге чемпионовИнтерфакс-Спорт 12:21

Арсенал (Тула) — Краснодар
0 – 3
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Арсенал»
55′
Сергей Петров
59′
Шарль Каборе
60′
Урош Спаич
Абдул Кадири Мохаммед
Игорь Горбатенко
63′
Георгий Костадинов
67′
68′
Маурисио Перейра
74′
Вандерсон Соуза
Магомед Сулейманов
76′
Матвей Сафонов
77′
Юрий Газинский
Йоун Гудни Фьоулюсон
82′
Ари
86′
Сергей Петров
Дмитрий Стоцкий
Футболисты "Краснодара" на выезде нанесли крупное поражение тульскому "Арсеналу" в 29-м туре Российской премьер-лиги. Воскресный поединок в Туле завершился со счетом 3:0 в пользу "быков". Голы забили Сергей Петров (55-я минута), Маурисио Перейра (68) и Ари (82).
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