Футбол

«Краснодар» разгромил «Анжи» в матче чемпионата РоссииREGNUM 14:45

Краснодар — Анжи
5 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Краснодар»
Вандерсон Соуза
18′
Сергей Петров
30′
Виктор Классон
39′
42′
Антон Белов
Магомед Сулейманов
54′
54′
Шахбан Гайдаров
Адлан Кацаев
54′
Роланд Гиголаев
Иван Маркелов
Иван Игнатьев
67′
Магомед Сулейманов
70′
Виктор Классон
Даниил Уткин
72′
72′
Андрес Понсе
Гамид Агаларов
Юрий Газинский
Артем Голубев
72′
Сергей Петров
Дмитрий Стоцкий
72′
87′
Камиль Закиров
Футболисты «Краснодара» на своем поле переиграли махачкалинский «Анжи» в матче двадцать первого тура чемпионата России. Встреча, прошедшая 31 марта на стадионе «Краснодар», завершилась со счетом 5:0.
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