«Краснодар» разгромил «Анжи» и вышел на второе местоВести.Ru 13:58

Магомед-Шапи Сулейманов отправил в ворота "Анжи" два мяча, а Иван Игнатьев один. "Краснодар" одержал крупную победу 5:0, которая позволила ему набрать 38 очков и выйти на второе место. У "Анжи" 18 очков и 14 позиция.

«Краснодар» разгромил «Анжи» и вышел на второе место

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