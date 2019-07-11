Футбол
«Краснодар» расторг контракт с ШишкинымРИА Новости 11:41
В четверг клуб и 32-летний защитник расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. Шишкин выступал за "Краснодар" с 2017 года и провел за "быков" 34 официальных матча, забив один мяч. В весенней части минувшего сезона футболист играл на правах аренды за самарские "Крылья Советов".
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