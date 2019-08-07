Краснодар и Порту проведут в среду первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Эта игра станет первой в истории быков в самом престижном клубном турнире Европы. Напомним, в прошлом сезоне Краснодар занял третье место в премьер-лиге, тогда как Порту стал вице-чемпионом Португалии.

«Краснодар» проведет свой первый в истории матч в Лиге чемпионов

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