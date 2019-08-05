Футбол
«Краснодар» показал, как готовится к матчу с «Порту» в Лиге чемпионовКубанские новости 01:12
На матч Лиги чемпионов УЕФА между футбольными клубами «Краснодар» и «Порту» проданы все билеты. Билеты на первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов по футболу между «Краснодаром» и португальским «Порту» распространяются перекупщиками с повышением цены почти в семь раз.
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Экономика
«Ъ»: четверть госзакупок жизненно важных лекарств сорвана
Аналитическая компании Headway проинформировала о том, что срывы госзакупок жизненно важных лекарств в первой половине этого года приобрели масштабный характер.
Обновлено вчера в 20:42
Культура
Актер Валентин Гафт госпитализирован с инсультом
Народный артист РСФСР Валентин Гафт перенес инсульт. Он около недели находится в одной из московских больниц.
Обновлено в 03:21
Финансы
Рубль подешевел к доллару и евро
Курс доллара расчетами «завтра» утром в понедельник вырос на 14 копеек – 65,41 рубля, курс евро поднялся на 22 копейки, составив 72,7 рубля.
Обновлено 05 августа в 03:16
Армия и оружие
Зеленский созвал силовиков на совещание из-за ситуации в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский проводит совещание с силовиками из-за обстрела в Донбассе, в результате которого погибли четверо украинских военных.
Обновлено в 04:00
Общество
Композитора Сергея Березина похоронят на Троекуровском кладбище
Композитора Сергея Березина похоронят на Троекуровском кладбище в Москве, сообщил РИА Новости руководитель департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.
Обновлено в 03:37
Политика
Порошенко ночью вернулся на Украину
Обновлено в 01:30
Политика
Путин: Пострадавшее жилье в Иркутской области будет восстановлено
Президент России Владимир Путин побеседовал в оздоровительном комплексе "Дагомыс" в Сочи с семьями пострадавших от наводнения в Иркутской области и обещал, что без жилья они не останутся.
Обновлено вчера в 11:58
Интернет
Facebook подала в суд на разработчиков приложений за накрутку
Американская социальная сеть Facebook подала заявление в суд на разработчиков приложений для телефонов, сообщает информационно-аналитическое издание Evo-rus.com.
Обновлено в 03:23
Футбол
Фабрегас хотел бы поиграть в Аргентине
Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас признался, что был бы не против когда-нибудь выступить в одной из аргентинских команд.
Обновлено вчера в 22:16
Здоровье
Телеведущий посоветовал полным людям умирать для сохранения бюджета
Ведущий «Би-би-си» Майкл Бюерк (Michael Buerk) заявил, что власти не должны помогать людям с лишним весом и лучше дать им умереть, чтобы сохранить деньги Национальной службы здравоохранения, сообщает Sky News.
Обновлено в 01:13
Шоу-бизнес
Скончалась fashion-директор ЦУМа Алла Вербер
В Италии на 62-м году жизни скончалась предприниматель Алла Вербер.
Обновлено вчера в 11:35
Общество
В Госдуме предложили включать летом отопление в случае похолодания
Обновлено вчера в 20:24
Происшествия
В Турции автобус с российскими туристами попал в ДТП
Автобус с российскими туристами попал в ДТП недалеко от турецкой Аланьи, заявил РИА Новости представитель генконсульства в Анталье.
Обновлено в 03:21
Политика
Пушков назвал отставку Хантсмана логичной
Российский сенатор Алексей Пушков 6 августа в своем Twitter прокомментировал отставку посла США в России Джона Хантсмана.
Обновлено вчера в 20:55
Шоу-бизнес
На Дженнифер Лопес лопнул костюм во время концерта в Москве
Во время исполнения очередной композиции наряд Лопес все же не выдержал и разошелся по швам как раз в районе груди.
Обновлено 05 августа в 01:40
Происшествия
Автомобиль взорвался в Магнитогорске
Обновлено в 03:29
Культура
Умерла лауреат Нобелевской премии писательница Тони Моррисон
Обновлено вчера в 09:59
Происшествия
Пять грузовых вагонов сошли с рельсов под Екатеринбургом
Пять пустых вагонов грузового поезда сошли с рельсов Свердловской железной дороги (СвЖД), по предварительным данным, повреждена контактная сеть.
Обновлено вчера в 23:54
Происшествия
В Приамурье нашли живыми двух пропавших девочек
Две девочки, которые во вторник ушли из дома в городе Свободный Амурской области и не вернулись, найдены живыми, сообщили журналистам в пресс-службе УМВД по региону.
Обновлено в 03:21
Происшествия
В результате взрыва в Кабуле ранены 95 человек
В результате взрыва в Кабуле ранения получили 95 человек. Об этом сообщает TOLOnews со ссылкой на данные медиков.
Обновлено в 02:22
Происшествия
В Долгопрудном автобус насмерть задавил двух пешеходов
Обновлено в 03:41
Экономика
МВФ подсчитал потери российской экономики за пять лет
Отмечается, что в 2014-2018 годах ежегодный рост ВВП России равнялся в среднем 0,5%. Если бы не было влияния экономических ограничений и жесткой бюджетной и сдерживающей кредитно-денежной политики, а также высоких цен на нефть, показатель мог бы составить 1,7%, считают в МВФ.
Обновлено в 02:17
Общество
ВЦИОМ: каждая вторая семья в России имеет непогашенный кредит
У каждой второй семьи в России есть непогашенный кредит, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено в 04:08
Политика
В кабмине Украины заявили о необходимости нового мирового порядка
В мире продолжается глобальный кризис, который связан с развалом сложившейся после Второй мировой войны системы, поэтому необходимо строить новый мировой порядок.
Обновлено в 02:30
Финансы
ЦБ Китая ещё снизил курс юаня к доллару
Народный банк Китая снизил курс юаня к доллару ещё на 0,47%. Об этом информирует РИА Новости.
Обновлено в 00:44
Армия и оружие
Пентагон заявил об укреплении ИГ в Сирии и Ираке
В докладе генерального инспектора минобороны США Гленна Файна о ходе операции на Ближнем Востоке утверждается, что ИГ занимается укреплением и расширением подпольной сети на территории Ирака и Сирии.
Обновлено вчера в 20:57
Политика
Артемий Лебедев заявил о решении покинуть Россию
Обновлено вчера в 17:24