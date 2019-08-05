Футбол

«Краснодар» показал, как готовится к матчу с «Порту» в Лиге чемпионовКубанские новости 01:12

Краснодар — Порту
сегодня
в 13:00
Лига чемпионов, Квалификация
Стадион «Краснодар»
На матч Лиги чемпионов УЕФА между футбольными клубами «Краснодар» и «Порту» проданы все билеты. Билеты на первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов по футболу между «Краснодаром» и португальским «Порту» распространяются перекупщиками с повышением цены почти в семь раз.
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