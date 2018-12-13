«Краснодару» оставалось пропустить два мяча, чтобы поставить под угрозу свое еврокубковое будущее, но хорошо, что «Севилье» не требовалось забивать именно пять — иначе, подозреваю, по такой-то игре она бы справилась с этой задачей, а не успокоилась после третьего гола.

Матч ТВ вчера в 16:08