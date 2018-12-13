Футбол
Лига Европы, Групповой этап, вчера
Стадион «Рамон Санчес Писхуан»
Виссам Бен-Йеддер
|5′
Виссам Бен-Йеддер
|10′
|14′
Юрий Газинский
|40′
Кристиан Рамирес
Куинси Промес
|40′
|48′
Кристиан Рамирес
Эвер Банега
|49′
|51′
Маурисио Перейра
Дмитрий Стоцкий
|61′
Иван Игнатьев
Кристиан Куэва
Эвер Банега
|65′
Эвер Банега
Ибраим Амаду
|69′
Виссам Бен-Йеддер
Хесус Навас
|72′
|77′
Вандерсон Соуза
Роман Шишкин
Андре Силва
Луис Муриэль
|77′
Севилья
Расстановка 3‑5‑2
1
Вацлик
25
Меркадо
6
Каррису
3
Гомес
21
Промес
7
Меса
5
Амаду
22
Васкес
18
Эскудеро
16
Навас
14
Муриэль
1
Крицюк
98
Петров
4
Мартынович
3
Фьоулюсон
6
Рамирес
8
Газинский
77
Каборе
89
Стоцкий
49
Шишкин
20
Куэва
16
Классон
Краснодар
Расстановка 4‑3‑3
«Краснодару» оставалось пропустить два мяча, чтобы поставить под угрозу свое еврокубковое будущее, но хорошо, что «Севилье» не требовалось забивать именно пять — иначе, подозреваю, по такой-то игре она бы справилась с этой задачей, а не успокоилась после третьего гола.
Матч ТВвчера в 16:08
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Мурад Мусаев: «„Краснодар“ хотел играть в открытый футбол, следуя философии»
Sportbox.RUвчера в 15:39
«Севилья» — сильнейшая команда Лиги Европы». Тренер «Краснодара» Мусаев — о решающей игре в группе
Sport24.ru12 декабря в 21:51
Автоматически обработано 7149 источников, обновлено в 00:30, Ашберн
Футбол
«Спартак» проиграл «Вильярреалу» и завершил выступление в еврокубках
В 1/16 финала Лиги Европы вышли "Вильярреал" (10 очков) и "Рапид" (10), "Рейнджерс" (6) стал третьим и завершил выступление в турнире.
Обновлено вчера в 14:49
Футбол
Михаил Кержаков: «„Зенит“ не показал всех своих качеств»
Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков прокомментировал поражение от «Славии» (0:2) в матче 6-го тура групповой стадии Лиги Европы.
Обновлено вчера в 17:41
Футбол
Бен-Йеддер претендует на звание лучшего игрока недели Лиги Европы
УЕФА определил четырёх футболистов, которые претендуют на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы по итогам заключительного тура группового этапа.
Обновлено вчера в 19:07
Футбол
«Милан» впервые в XXI веке не вышел из группы в еврокубке
«Милан» впервые с сезона-1999/00 не вышел из группы в еврокубковом турнире. 19 лет назад это случилось в Лиге чемпионов.
Обновлено вчера в 23:52
Футбол
Газзаев считает, что футболистов ЦСКА в будущем ждут большие победы
Нынешний состав московского футбольного клуба ЦСКА в будущем ждут большие победы, заявил РИА Новости бывший главный тренер армейцев и сборной России Валерий Газзаев.
Обновлено вчера в 11:16
Футбол
«Види» и «Челси» сыграли вничью
В рамках 6-го тура группового раунда Лиги Европы "Челси" сыграл вничью с "Види".
Обновлено вчера в 14:58
Футбол
Прядкин рассказал об изменениях в Олимп-Кубке России
Глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин в интервью "СЭ" рассказал об изменениях в формате Олимп-Кубка России.
Обновлено вчера в 23:55
Футбол
«ПСЖ» хочет приобрести защитника «Марселя»
Обновлено вчера в 20:23
Футбол
«Сантос» объявил о назначении Сампаоли. Получилось весело
"Сантос" объявил о назначении на пост главного тренера команды аргентинца Хорхе Сампаоли.
Обновлено вчера в 16:15
Футбол
«Арсенал» – «Карабах». Косьельни сыграл впервые в сезоне после травмы
Защитник «Арсенала» Лоран Косьельни принял участие в матче группового этапа Лиги Европы с «Карабахом» (1:0). 33-летний француз впервые в сезоне вышел на поле после того, как в мае получил разрыв ахиллова сухожилия.
Обновлено вчера в 23:50
Футбол
«Айнтрахт» обыграл «Лацио», «Аполлон» в гостях победил «Марсель»
"Айнтрахт" в матче 6-го тура группового турнира Лиги Европы в гостях обыграл "Лацио" со счетом 2:1.
Обновлено вчера в 14:50
Футбол
Боккетти успешно прооперирован в Риме
Московский «Спартак» на официальном сайте сообщил, что защитник команды Сальваторе Боккетти сегодня, 13 декабря, в Риме перенёс операцию на голеностопном суставе.
Обновлено вчера в 12:43
Футбол
Лионель Месси может перейти в «Интер»
Обновлено вчера в 11:40
Футбол
Главный тренер «Ростова» заработал дисквалификацию
Обновлено вчера в 08:28
Футбол
Джорджо Кьеллини: «В штрафной лучше Икарди играет только Роналду»
Защитник "Ювентуса" Джорджо Кьеллини заявил, что нападающий "Интера" Мауро Икарди является одним из лучших игроков штрафной.
Обновлено вчера в 18:48